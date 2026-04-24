Закон о легализации эвтаназии в Англии и Уэльсе провалился в парламенте

Законопроект о легализации эвтаназии в Англии и Уэльсе провалился в парламенте Великобритании из-за истечения срока давности. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Палата общин (нижняя палата парламента Великобритании) одобрила законопроект 314 голосами «за» и 291 «против» в июне 2025 года. Однако противники инициативы в Палате лордов (верхняя палата британского парламента) внесли в проект более 1,2 тыс. поправок, чем застопорили его принятие.

«В ходе проверки Палатой лордов этот законопроект оказался „скелетным“, полным зияющих дыр»,— заявил Гордон Макдональд из группы активистов Care Not Killing, выступающей против изменения закона. По его словам, инициатива была «одновременно небезопасной и неработоспособной».

Выступающие за легализацию эвтаназии активисты заявили, что намерены вернуть проект на рассмотрение на следующей парламентской сессии. Депутат от правящей Лейбористской партии Ким Ледбитер, которая внесла законопроект в Палату общин в конце 2024 года, сказала, что «старается сохранять позитивный настрой». Она уверена, что нижняя палата захочет повторно внести проект на рассмотрение.

Законопроект предполагает, что в Англии и Уэльсе неизлечимо больные совершеннолетние, прогноз жизни которых не превышает полугода, могли подать заявление на эвтаназию. При этом правомерность такого решения, согласно проекту, должны одобрить два врача и экспертная комиссия.