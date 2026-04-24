Пост сдали

В начале 2026 года охваты публикаций большинства крупных российских брендов в Telegram упали в совокупности на 23,5% при незначительном оттоке аудитории. Несмотря на то что Telegram пока сохраняет в России лидерство по количеству уникальных пользователей в месяц, участники рынка отмечают, что сокращение охватов из-за блокировок мессенджера будет только продолжаться.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Telegram-каналы российских брендов столкнулись с заметным снижением охватов публикаций. Суммарные просмотры постов у 15 крупнейших каналов компаний снизились на 23,5% за январь—март, тогда как количество подписчиков сократилось всего на 2,2%, говорится в исследовании сервиса закупки рекламы в Telegram-каналах CloudBuying, с которым ознакомился “Ъ”. Анализ основан на данных сервиса «Медиалогия», где приведен рейтинг Telegram-каналов российских компаний по количеству просмотров по месяцам.

Несмотря на относительную стабильность подписной базы, снижение охватов затронуло всех участников исследования. Наиболее заметная динамика зафиксирована у канала «Яндекс.Маркета»: охваты за первый квартал снизились на 46% (59,5 тыс. просмотров). Также в числе топ-5 компаний по снижению охватов в Telegram значатся «Сбер», «Вкусно и точка», строительная компания «Первый ДСК» и авиакомпания «Победа». У Telegram-канала Альфа-банка охваты сократились на 399 тыс. просмотров, что составило почти 19%, отмечают CloudBuying. В компаниях не ответили “Ъ”.

Сокращение охватов в каналах мессенджера авторы исследования связывают с ростом объемов рекламы перед блокировкой и снижением внимания пользователей. Ранее “Ъ” писал, что число рекламных публикаций выросло на 15–20% после заявления Роскомнадзора о блокировке мессенджера.

На этом фоне в марте в рейтинг вошли новые игроки. Telegram-канал Wildberries продемонстрировал рост аудитории почти в два раза и привлек более 297 тыс. подписчиков, увеличив охваты на 499%. Также выросли охваты канала «МегаФона» на 99%. «На фоне остальных брендов, у которых заметный тренд на снижение, эти два бренда выделяются за счет активного промо в марте. Апрельские показатели предварительно вписываются в общую тенденцию и демонстрируют серьезный спад охватов»,— говорит коммерческий директор CloudBuying Кирилл Кудрявцев. В «МегаФоне» отказались от комментариев. В RWB заявили, что «наблюдают такую динамику на рынке», при этом отмечают рост аудитории собственных каналов и ее вовлеченности.

Telegram сохраняет лидерство по MAU (количество уникальных пользователей в месяц) в России, несмотря на блокировку.

В первом квартале 2026 года MAU снизился на 1,5% по сравнению с концом 2025-го, говорится в исследовании МТС AdTech. В марте MAU составил 90 млн человек, тогда как в целом за квартал аудитория мессенджера превысила 102 млн пользователей против 100 млн годом ранее.

С 1 апреля охваты постов в Telegram упали на 50–60%, отмечает директор по SMM & ORM коммуникационного агентства PR Partner Дамир Фейзуллов. «Охваты могут частично стабилизироваться, но уже на более низкой базе. При этом будет расти роль качества контента и точности попадания в интересы аудитории»,— говорит он. Однако выраженного направления, куда сейчас переходят пользователи, нет, говорит гендиректор digital-агентства D-Agency Игорь Демидов: «Аудитория фрагментируется, что для рекламодателей означает увеличение сложности рекламных кампаний и рост стоимости охватов»,— считает он.

Екатерина Фадеева