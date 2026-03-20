Перед блоком все посты

Telegram переживает рекламный бум. Несмотря на ограничения и запрет рекламы в мессенджере, компании нарастили за последнее время объем размещения на площадке до 50% год к году. Рекламодатели стремятся реализовать кампании в марте, пока есть такая возможность и ограничения не привели к окончательной деградации Telegram.

Рекламодатели увеличили после 10 февраля, когда Роскомнадзор заявил об ограничении Telegram, число размещений в мессенджере: количество публикаций выросло на 15–20% в сравнении с началом года и примерно на 50% к аналогичному периоду 2025 года. Так, в сутки за период появлялось 50–52 тыс. постов, говорится в исследовании сервиса закупки рекламы в Telegram-каналах CloudBuying, с которым ознакомился “Ъ”. Анализ основан на данных сервиса мониторинга и аналитики Telegram-каналов TGStat, в выборку вошли рекламные публикации, идентифицируемые по обязательной маркировке ЕРИД. Всего в выборку вошло более 7,6 млн упоминаний, суммарные просмотры которых превысили 45 млрд.

При этом в январе и начале февраля 2026 года рекламная активность в Telegram оставалась относительно стабильной: ежедневно выходило около 30–45 тыс. публикаций. Значительный рост объемов рекламы зафиксирован опять же после 10 февраля. 12 февраля был зафиксирован максимум: в Telegram вышло 51,8 тыс. рекламных постов, которые суммарно собрали около 163 млн просмотров. Отмечается, что рекламодатели ускоряли кампании и размещали интеграции раньше запланированного срока, опасаясь возможных ограничений.

С начала марта количество постов снизилось до 44–45 тыс. в сутки. Ранее “Ъ” писал, что 5 марта ФАС назвала рекламу в Telegram незаконной, заявив, что в связи с ограничениями мессенджера интеграции там нарушают закон «О рекламе». «Рынок получил сигнал о возможных ограничениях, что спровоцировало краткосрочный ажиотажный спрос: рекламодатели стремятся реализовать кампании в марте, пока такая возможность сохраняется»,— считает коммерческий директор CloudBuying Кирилл Кудрявцев.

Спрос на размещения в Telegram Ads в России вырос в среднем на 68% в марте в годовом сопоставлении (март 2026 года к марту 2025-го) на фоне снижения минимальной ставки CPM (стоимости 1000 показов) в среднем на 30% со стороны платформы, оценивает исполнительный директор МТС AdTech Татьяна Матвеева. Увеличение объема рекламы в Telegram подтверждают и в сегменте нативной рекламы. По словам президента Ассоциации блогеров и агентств Юлии Долговой, ускорение затронуло как классические «посевы», так и более сложные креативные размещения.

«С февраля часть брендов стала быстрее принимать решения по размещениям, а также сдвигать интеграции на более ранние даты, чтобы минимизировать риски срыва кампаний. Это особенно заметно в проектах с фиксированными дедлайнами и у крупных рекламодателей. При этом речь скорее о краткосрочной реакции рынка на неопределенность, чем о системном росте спроса»,— говорит Юлия Долгова.

По данным CloudBuying, ограничения Telegram не привели к единому росту цен на размещения, хотя рынок ведет себя разнонаправленно. Одно размещение стоит от 20 тыс. до 80 тыс. руб. в небольших каналах (10–50 тыс. подписчиков) и 250–300 тыс. руб. и выше — в крупных.

Активнее других в феврале—марте инвестировали в рекламу внутри Telegram ритейлеры (рост бюджетов в 1,7 раза год к году), маркетплейсы (в 3,1 раза), финансы и страхование (в 3 раза), а также медицина и компании из «медиа и СМИ», которые ранее не входили в топ-10 рекламодателей на площадке, отмечает Татьяна Матвеева.

Когда рынок слышит слово «блокировка», часть брендов не уходит, а, наоборот, ускоряет размещения, говорит гендиректор digital-агентства D-Agency Игорь Демидов. «Telegram сегодня сложно заменить одним каналом. Переход — это не просто переложить бюджет, а заново собрать связку: инвентарь, аналитику, контент, таргетинг и прогноз по эффективности. Для многих рекламодателей это дольше, дороже и рискованнее, чем продолжать работать в Telegram даже с поправкой на турбулентность и дальнейшую неопределенность»,— считает он.

Екатерина Фадеева