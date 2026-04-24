Суд в Петербурге арестовал мужчину за контрабанду 200 кг прегабалина

Калининский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу мужчину, обвиняемого в контрабанде из Китая более 200 кг прегабалина — сильнодействующего противоэпилептического средства. Об этом рассказала объединенная пресс-служба судов города. Срок ареста составил два месяца.

По версии следствия, в начале марта Вячеслав Сечко вместе с братом вступил в преступный сговор с неустановленными лицами. Они планировали незаконно ввести на территорию ЕАЭС сильнодействующий лекарственный препарат для последующей продажи.

В тот же день братья получили от курьера восемь коробок, в которых находилось более 200 кг прегабалина. Коробки были перемещены из Китая через территории Киргизии и Казахстана и далее — через российскую границу, отметили в пресс-службе. В течение полутора часов брата Сечко задержали при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Вячеслава Сечко задержали 23 апреля. Как отметили в пресс-службе судов, против меры пресечения он возражал. Возбуждено уголовное дело о контрабанде сильнодействующих веществ (п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК) и незаконном обороте сильнодействующих веществ в целях сбыта (ч. 3 ст. 234 УК).

16 апреля Краснодарская таможня пресекла незаконный ввоз через почту 1,3 тыс. капсул с прегабалином из Индии. Получатель отправлений признал вину и заявил, что заказал препарат для личного использования. В 2019 году прегабалин, более известный как «Лирика» от Pfizer, внесли в список препаратов, подлежащих предметно-количественному учету.