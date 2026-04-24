Власти Томска пообещали восстановить Сквер памяти жертв политических репрессий
Администрация Томска пообещала восстановить Сквер памяти жертв политических репрессий, где демонтировали мемориалы, но не назвали сроков. Об этом сообщило издание vtomske.ru, которое направило запрос в томскую мэрию.
«В администрацию города Томска поступило обращение от жителя Томска о наличии трещин на одном из зданий и опасности его обрушения в сторону оврага, который расположен в районе остановки “Площадь Ново-Соборная” со стороны ТУСУРа. Сотрудники районной администрации выехали на место. Факт подтвердился, также было обнаружено нарушение плиточного покрытия в виде трещин в сторону оврага»,— указано в ответе мэрии.
В администрации заявили, что городская комиссия по ЧС решила «для обеспечения безопасности людей» огородить территорию сквера, убрать оттуда мемориалы «и передать их на ответственное хранение». В ближайшее время сквер исследуют, а до его завершения доступ к нему будет ограничен, сообщили власти.
Как отмечает издание, в томской администрации не ответили, когда поступило обращение от жителя, почему работы проводились в темное время суток, где находятся демонтированные памятники и какому зданию грозит обрушение.
19 апреля в сквере Томска демонтировали Камень скорби и таблички, установленные в память о жертвах большевистского террора. Как сообщало vtomske.ru, работы проводились ночью. Памятники были установлены у мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД».