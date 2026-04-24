Из украинского плена освободили одного военнослужащего из Тюменской области

Из украинского плена освобожден военнослужащий из Тюменской области, передает информационный центр правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В результате переговорного процесса сегодня 193 человека вернутся на родину, среди них есть наш земляк. Работа продолжается. Мы делаем все, чтобы все ребята вернулись домой»,— прокомментировал уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских.

Известно, что военнослужащий является уроженцем и жителем Тюменской области, однако контракт с Минобороны заключал в другом субъекте РФ.

В настоящее время все вернувшиеся находятся в Республике Беларусь. По прибытии в Россию каждому из них будет оказана медицинская и психологическая помощь.

Полина Бабинцева