Девять военнослужащих из Свердловской области вернулись из украинского плена

Из украинского плена возвращены девять военнослужащих из Свердловской области. Об этом сообщила свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова со ссылкой на уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.

«Возвращение из плена девяти уральцев — по-настоящему важное и долгожданное событие. За каждой такой новостью стоят огромные усилия, сложные переговоры и слаженная работа. Для семей наших ребят это огромная радость и облегчение, которого они ждали с надеждой и верой. Разделяю эти эмоции вместе с ними»,– отметил губернатор Денис Паслер.

По данным ЕАН, четверо военных родом из Екатеринбурга. Еще пятеро — из Нижнего Тагила, Кушвы, Полевского, Красноуральска и Богдановического района.

Всего в результате обмена вернулось 193 российских бойца. Ранее сообщалось, что среди освобожденных есть житель Тюменской области.

