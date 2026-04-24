Минспорт представил проект об установлении 22 декабря Днем хоккея в России

Министерство спорта РФ подготовило проект президентского указа «О Дне хоккея». Документ опубликован на федеральном портале нормативно правовых актов.

Согласно проекту, день хоккея будет отмечаться 22 декабря. Праздник установят в целях популяризации и развития вида. Проект был разработан по поручению администрации президента РФ от 21 апреля 2026 года.

22 декабря считается днем рождения российского хоккея — в эту дату в 1946 году состоялись первые матчи первенства СССР. С 2007 года Всероссийский день хоккея празднуется 1 декабря. Идея о его создании принадлежала трехкратному олимпийскому чемпиону, президенту Федерации хоккея России Владиславу Третьяку.

Таисия Орлова