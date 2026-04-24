Вцепилась ЕР в высоту, как в свое

Думская фракция «Единой России» (ЕР) 24 апреля провела выездное заседание, в ходе которого депутатам уходящего созыва рассказали о работе по обновлению идеологической и практической составляющих «Народной программы». Особое внимание при этом было уделено электоральным рейтингам партии власти. Несмотря на скромные цифры, которые сейчас демонстрируют опросы ведущих социологических служб страны — от 39% до 28% поддержки, на сентябрьских выборах ЕР, по прогнозам, может набрать до 55% по спискам.

Секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета федерации Владимир Якушев

О выездном заседании, которое прошло в закрытом формате в здании центрального исполкома партии, было объявлено накануне днем и для многих единороссов стало неожиданным. Несколько собеседников в ЕР рассказали “Ъ”, что отдельным депутатам даже пришлось сдать билеты в свои города, куда они традиционно отправляются на время «региональной недели».

Перед фракцией выступил секретарь генсовета ЕР, первый вице-спикер Совета федерации Владимир Якушев. По словам источников “Ъ”, он напомнил, что к концу августа должна завершиться работа по актуализации «Народной программы».

Предвыборный документ партии ждет обновление как в идеологической части, так и в практической — единороссам предстоит утвердить план на очередную пятилетку.

Работа над «Народной программой» позволит депутатам общаться с избирателями напрямую, уверены в руководстве ЕР. Также парламентариям следует заниматься проблемами, которые возникают у муниципальных чиновников при взаимодействии с контролирующими органами,— такую задачу ранее поставил президент Владимир Путин. Господин Якушев напомнил, что от муниципалов, которые ждут «защиты и возможности спокойно работать», зависит поддержка ЕР на местах, рассказали источники “Ъ”.

Еще одна актуальная проблема — возросшая нагрузка на региональные бюджеты. Ее решение должно быть отражено в «Народной программе» в виде конкретных предложений, подчеркнул секретарь генсовета. Одно он сформулировал сразу на заседании фракции: партия обратится к главе государства с просьбой реструктурировать бюджетные кредиты регионов на более поздний срок. Речь идет о задолженности в 103 млрд руб., которую субъекты должны вернуть в 2026 году, уточнил глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. По его словам, эти деньги сейчас лучше потратить на социальную поддержку населения.

В завершение перед единороссами выступил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский, который растолковал электоральную картину, сложившуюся перед думскими выборами.

По данным ВЦИОМа, уровень поддержки ЕР за последние два месяца сократился с 32% до 28%. ФОМ же дает единороссам куда более обнадеживающий результат в 39%, причем с начала марта он вырос на 3 процентных пункта.

Цифры расходятся в силу разных методов получения информации, объяснил господин Потуремский: если ФОМ проводит очные поквартирные интервью, то ВЦИОМ — телефонные опросы. По словам эксперта, из-за этого респонденты придерживаются разных поведенческих стратегий, ведь сказать о нежелании голосовать ни за какую партию в глаза труднее, чем в телефонном опросе. В том числе поэтому данные ВЦИОМа более «эмоционально окрашены», добавил эксперт.

По усредненным данным, рассчитанным ИНСОМАР, рейтинг ЕР составляет 33%, ЛДПР и «Новых людей» — по 10%, КПРФ — 9%, а «Справедливая Россия» (СР) балансирует на грани прохождения в нижнюю палату с 5%. Однако текущий рейтинг не равен результату на выборах, успокоил единороссов эксперт: не менее важна дисциплинированность избирателей, а с этим у ЕР дела обстоят лучше всех. Согласно прогнозу ИНСОМАР, при явке в 50% партия власти может набрать от 52% до 55% по спискам. Коммунисты тоже умеют приводить людей на участки, поэтому будущий результат КПРФ оценивается в 12–14%. У либерал-демократов дела с мобилизацией обстоят похуже, и прогнозируемый уровень поддержки примерно равен рейтингу — 10–12%. Самые недисциплинированные — избиратели «Новых людей», поэтому партия может получить 7–8%. Наконец, на последнем, но все-таки проходном месте ИНСОМАР видит СР с прогнозным результатом 5–6%.

Анастасия Корня, Андрей Прах