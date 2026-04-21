Служенье глав не терпит суеты

21 апреля президент России Владимир Путин приехал на церемонию вручения муниципальной премии «Служение», а потом встретился с некоторыми из глав муниципалитетов и рассказал им, кроме всего прочего, что украинское руководство думает сейчас в основном о том, как оформить победу русского оружия. С подробностями — специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Путин овладел залом

Сначала Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) работала в национальном центре «Россия» (день был отмечен, я считаю, блестящей лекцией помощника президента Максима Орешкина на тему искусственного интеллекта в России и за рубежом), но в день встречи с Владимиром Путиным для вручения премии «Служение» глав муниципалитетов собрали в более просторном пространстве, то есть на Stadium Live Arena, где уже дело было и раньше.

Здесь на входе встречает анонс концерта Ольги Бузовой, но при чем тут Ольга Бузова, когда безо всяких анонсов в один день, а вернее полдня, ожидаются и, не побоюсь этого слова, Юрий Антонов (когда пришло его время и четыре человека, все в черном, в полном молчании вынесли на сцену белый рояль, так что я даже встревожился предстоящему на сцене, то ведущий Дмитрий Губерниев не пожалел красок: «Каждая его нота, как слова известного биатлонного комментатора, попадает точно в цель!»), и Татьяна Матушка Земля Куртукова с той самой песней, и ворвавшаяся в действительность Надежда Кадышева (причем не одна, а с Григорием Кадышевым), и безродный Дмитрий Дюжев («Везде я с охотой готов родиться!..»)... А главное, и непосредственно Дмитрий Губерниев, отрекомендованный самим собой как «заслуженный журналист России», не в последнюю очередь, видимо, потому, что ему, как и Марии Ситтель, не в первый раз доверяют вести эту почетную церемонию.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Награда нашла героев. И вручила им статуэтку

Что ж, Дмитрий Губерниев в целом не подвел. Поначалу он старался вести себя, видимо, по протоколу, то есть объявлять концертные номера, номинантов и лауреатов, а также произносить чужой бессердечный текст, но силы человеческие небеспредельны, и Дмитрий Губерниев, слава богу, вскоре сорвался и как «лидер всероссийского движения подкаблучников» (было уже и в прошлый раз) начал восторгаться платьем «лидера движения женщин нашей страны» Марии Ситтель и делился субъективным мнением:

— Вот Россия как прекрасная дама... Она ведь нуждается в заботе!.. Иногда, может быть, даже в сильной руке (Но уверенности почему-то нет.— А. К.)!.. Но это только когда, если хотите, такое взаимное согласие...

Да, уверенности и правда не было.

Хотя обычно ведь Россия совсем даже не против.

Дмитрий Губерниев хотел таким образом, очевидно, перейти ко второй номинации, однако увлекся словесными кружевами, которые нарезал, как биатлонные круги...

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Татьяна Голикова рада порадовать лауреата

Между тем в различных номинациях уже вручалась премия «Служение», на сцену всходили и сходили с нее лидер «Народного фронта» Михаил Кузнецов да вице-премьер Татьяна Голикова, а также ВИА «Русы» с неожиданным признанием «Мы с тобою куклы на руках у Бога», обращенным, впрочем, не к Татьяне Голиковой, и тем более не к Михаилу Кузнецову.

А вскоре и вдруг появился на сцене и Владимир Путин, который вручил статуэтку «Служение» в номинации «Мужество и героизм — на благо служения Родине» директору Серпейской средней общеобразовательной школы и депутату Мещовского муниципального округа Калужской области Евгению Филонову.

До этого вручали вторую и третью премии в каждой номинации, а тут просто не успели, и соответствующие люди, согласно версии ведущих, стали просто лауреатами.

Оказалось, именно сейчас — кто бы мог подумать — отмечается День местного самоуправления.

— Я посмотрел, у нас много всяких праздничных событий,— рассказал Владимир Путин,— и сегодня в том числе... Кто только сегодня не отмечает свой профессиональный праздник!.. Но все-таки что касается Дня местного самоуправления, это имеет особое значение для страны...

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Юрий Антонов может исполнить

Страна замерла в предчувствии и предвкушении.

— И не только для тех, кто работает в этой сфере, для тех, кто в этом зале собрался... Для граждан страны! — настаивал Владимир Путин.— Потому что это прямой контакт с людьми, решение самых насущных, сиюминутных подчас, но очень важных вопросов! Для людей именно вы являетесь лицом всей системы публичной власти.

Неужели Владимир Путин готов признать, что не он?

— Именно на местах,— добавил он,— формируется вера людей в завтрашний день...

А что может быть важнее этого?.. Выборы же скоро.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Рояль внесли в трайрном молчании

Да и Владимир Путин не стал скрывать этого:

— Хочу напомнить, что осенью состоятся выборы депутатов Государственной думы. Впервые в них примут участие жители наших четырех исторических, воссоединенных регионов. Мы понимаем, что выборы пройдут в непростых условиях, а наши оппоненты, так их назовем, а точнее сказать, противники, прежде всего внешние, будут пытаться использовать любую возможность для раскола и дестабилизации российского общества. Уверен, что все такие попытки будут пресечены, а избиратели отдадут предпочтение конструктивным политическим программам и идеям, патриотам, людям дела.

Показалось, что это главное из того, что собирался сказать Владимир Путин с этой трибуны.

Но было, как выяснилось, и еще кое-что.

— Особо затрону еще одну тему, которая, знаю, волнует муниципалитеты. Это уже такая, рабочая часть, но тем не менее очень важная,— заявил президент.

— Недавно был подписан закон о контрольно-надзорной деятельности в отношении муниципалитетов. Что хотел бы подчеркнуть? Конечно, мы все работаем ради этого... Мы должны думать об интересах людей, и нужно эти интересы, безусловно, обеспечивать. Но, безусловно, нельзя здесь действовать контрольно-надзорным органам исключительно формально, перегибать, как в народе говорят, палку. Дело не в статистике, конечно, наказаний, а в том, чтобы решались проблемы, с которыми люди сталкиваются!

Кажется, предлагались некие вольности.

— Хочу в этой связи обратить внимание и контрольно-надзорных органов,— продолжал президент,— а также обратиться к судейскому сообществу, судебным приставам: важно учитывать все обстоятельства, в которых мы живем и работаем, включая ситуации, когда для реализации тех или иных полномочий есть объективные препятствия, в том числе ограничения финансового характера.

Речь, видимо, шла о том, что эти препятствия можно обходить. А то и нужно.

И это было очень необычное заявление.

— Мы знаем, хорошо понимаем, особенно вы, работающие «на земле»...— говорил Владимир Путин.— Прекрасно понимаем, что, к сожалению, частично мы вынуждены использовать те средства, которые не прописаны в нормативной базе, или сталкиваться с ограничениями финансового характера, сталкиваться с различными нестыковками в законодательстве. Жизнь сложна и многообразна; как говорят юристы, закон принимается — и он уже устарел. Жизнь, она всегда диктует свои законы.

Но это же было не о том, что закон — что дышло?.. И что на некоторые нарушения можно закрывать глаза во имя здравого смысла и человеческого блага, а то и нужно?..

А, нет, кажется, именно про это:

— Приходится вам принимать оперативные решения, от которых напрямую зависит жизнь людей, и здесь уже, конечно, важно придерживаться нормативных актов. Но важнее жизни и здоровья людей вообще ничего нет. И надзорно-контрольные органы, судебные инстанции, конечно, должны исходить из этих реалий...

И вот почему главы муниципалитетов могут быть внутренне спокойны, вот чем Владимир Путин обнадежил их:

— Напомню, что и Конституционный суд России поддержал именно такой подход. И прошу контрольные, правоохранительные, судебные органы опираться на него в правоприменительной и судебной практике.

На прецедентные решения Конституционного суда, подсказал президент.

Так-то скоро и на Конституцию можно будет без оглядки ссылаться.

Уроженец Калужской области Евгений Филонов, которого президент наградил премией «Служение», закончил тем, что «победа будет за нами!», и тем самым навел Владимира Путина, похоже, на новую мысль:

— Вы знаете, о чем я сейчас подумал?..— сообщил президент и поделился интересным наблюдением: — Во время Великой Отечественной войны весь тыл работал ради фронта, ради наших солдат, ради наших защитников. Но не только делали танки, самолеты, пушки, снаряды... Ведь самые тяжелые месяцы Великой Отечественной войны, в морозные месяцы 1941–1942 годов, вот как сейчас... Дети, бабушки, женщины носочки вязали, отправляли на фронт посылки и подарки... А в Германии-то почему этого не делали?.. Их солдаты замерзали под Москвой до смерти, а никаких носочков из Германии не приходило!.. В этом единстве и заключается успех наших побед! Так будет и сейчас.

Судя по тому, что и правда замерзали, именно до смерти,— наверное, им и в самом деле не вязали носочки.

Владимир Путин покинул сцену, и ею, а также залом снова овладел Дмитрий Губерниев, комментировавший на этот раз за неимением биатлона песню Надежды Кадышевой «Плывет веночек»:

— Желаю, чтобы все как можно меньше одинокими стояли на берегу!

Сразу скажу, что постоять пришлось: ринувшиеся наружу 7 тыс. глав муниципалитетов еще долго не могли выбраться с территории Stadium Live Arena, находящейся вдали от шума городского: шаттлы тормозили...

— Мы безумно рады видеть вас вновь в наш профессиональный праздник на площадке встречи с муниципальной семьей! — призналась тем временем сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева Владимиру Путину на камерной встрече с лучшими представителями муниципального сообщества (человек 20), которая началась через несколько минут после церемонии.— Нас 16 300 глав муниципальных образований... Та армия — 7 тыс. глав, которые сегодня собрались в зале и которых вы сейчас перед собой видели,— они делегировали нам необходимость пообщаться с вами! В общем, вновь большая муниципальная семья в свой профессиональный праздник с нашим национальным лидером!

Я с первой секунды не сомневался, что с традиционными ценностями у ВАРМСУ все неправдоподобно хорошо, но слова «наша семья!» были сказаны Ириной Гусевой за следующие полтора часа еще столько раз, что я, ей-богу, засомневался в этом.

Выступить первым выпала честь главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву, которого тяжело ранили после встречи с Верховным главнокомандующим в одном из приграничных районов.

— Николай Викторович, как себя чувствуете? — спрашивал президент.

— Владимир Владимирович, во-первых, вначале разрешите сказать вам большое, огромное спасибо искренне за участие в моей судьбе, в моем здоровье! — откликался Николай Волобуев.— Благодаря этому я в течение двух с половиной месяцев восстановился и уже в середине августа приступил к своим должностным обязанностям на территории вверенного мне Беловского района.

Он рассказал о ситуации в районе:

— Обстановка остается очень сложной и напряженной. Беловский район граничит с Украиной по протяженности 17 км. Райцентр Белая находится в 22 км от границы, то есть от линии боевого соприкосновения. Ежедневно, в том числе в сегодняшнюю ночь, район подвергается обстрелам ВСУ. Есть полное разрушение зданий, частичное, разрушение зданий сельхозтоваропроизводителей и машин...

Николай Волобуев рассказывал обо всем с достоинством и не делал вид, что все очень даже неплохо.

Хотя в конце концов и не удержался:

— Но тем не менее, Владимир Владимирович, все коммунальные службы: газ, вода, дорожная служба, водоснабжение — работают в полном объеме!

На этом направлении вера в завтрашний день была крепка.

Если бы еще их укрепили в вере в сегодняшний...

Глава Махачкалы Джамбулат Салавов доложил о ликвидированном наводнении.

— В период 27–29 марта и 4–5 апреля текущего года в городе Махачкале выпали обильные осадки, что привело к выходу из берегов рек Черкес-Озень и Тарнаирка, а также канала Октябрьский.

— Единовременно прямо, да? — переспрашивал президент.

— Да, за несколько часов, Владимир Владимирович!

— Полилась за несколько часов месячная норма?..

— Да, такого циклона не было, как эксперты говорят, более 100 лет!..

— Тропический ливень какой-то! — констатировал президент.

Глава Махачкалы доложил о том, что делается.

И кроме всего прочего:

— Ведется демонтаж самовольно возведенных переходов через указанные реки, ведутся работы по незаконно построенным объектам в охранной зоне.

Таким образом, именно демонтаж.

— Конечно, я это знаю, многие строения, домовладения были построены без должного оформления... И нужно, имея это в виду, в будущем делать все для того, чтобы оформление было своевременным, в нужном и в полном объеме. Но — и вот это, все, что скажу после этого «но», очень важно...— на всякий случай предупредил президент, как будто важно не все, что он говорит.— Но люди все равно построили, и часто у них ничего другого, кроме того, что было построено, даже с нарушением нормативных документов, нет! И сделать вид, что и республика, и Россия в целом здесь ни при чем, и не помогать людям нельзя. Нужно им все равно помогать! Я вас прошу найти эти нормативные, правовые решения.

Опять же, для того, чтобы обойти другие правовые решения.

Владимир Путин в этот день был настроен необычно.

— Владимир Владимирович! — Ирина Гусева приступила к разговору от души.— Абсолютно правы, вся страна меняется! Если любой муниципалитет в зале можно было бы поднять, то каждый бы так вкусно рассказывал про свой муниципалитет! Как было и как стало! Люди это видят и меняют это все вместе с властью!

И все одна муниципальная семья! И с верой в завтрашний день!

Впрочем, по делу, причем по своему, муниципальному, выступил глава поселения Семилуки Воронежской области Дмитрий Проскуряков и долго обсуждал с президентом проблему поиска концессионеров для системы поселкового водоснабжения.

— Судя по реакции зала (смех.— А. К.), мы говорим с вами на одном языке и понимаем друг друга,— обратил внимание Владимир Путин.

— Владимир Владимирович,— обрадованно присоединилась Ирина Гусева,— конечно, на одном языке! Поэтому каждый год с радостью и ждем этот день пообщаться с национальным лидером!

Один из участников встречи, Евгений Чинцов (глава думы Нижнего Новгорода), говорил, что «победа будет за нами», что «никто не сомневается, я думаю, что и враг уже тоже».

— Ну да, там просто думают, как это все оформить,— неожиданно прокомментировал Владимир Путин.

И не выдал ли какой секрет?

— Посмотрим... Тем не менее боевые действия — всегда это вещь чрезвычайно сложная, опасная...— словно пожалел о сказанном Владимир Путин.— Мы знаем, чем все закончится, но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет (дезавуировав, видимо, то, что сейчас было им сказано.— А. К.), будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили, реализовывать те задачи, которые перед нами стоят. Уверен, они будут достигнуты.

— Владимир Владимирович, вы научили нас по горизонтали практиками обмениваться!..— напоминала Ирина Гусева.— Мы видим регионы, в которых получается, и берем это за основу, отрабатываем!.. Евгений Александрович (господин Чинцов.— А. К.) абсолютно прав, и спасибо вам, Владимир Владимирович, за правильный посыл для нас: там, где получается, нам нужно брать это за основу!

Казалось, лучше уже и не сказать, а у нее все получалось и получалось.

Андрей Колесников