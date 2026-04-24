Минюст США прекратил уголовное дело против главы ФРС Пауэлла

Минюст США прекратил уголовное расследование в отношении председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Об этом заявила генпрокурор округа Колумбия Джанин Пирро в X. По ее словам, решение связано с началом внутреннего расследования ФРС, проводимого генеральным инспектором.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джером Пауэлл

Фото: Jose Luis Magana / AP Джером Пауэлл

Фото: Jose Luis Magana / AP

По словам госпожи Пирро, генеральный инспектор может «привлекать ФРС к ответственности перед американскими налогоплательщиками». «Я ожидаю всестороннего отчета в кратчайшие сроки и уверена, что его результаты помогут окончательно разрешить спорные вопросы»,— написала генпрокурор. Она заявила, что без колебаний возобновит уголовное расследование, если того потребуют обстоятельства расследования.

Уголовное дело против главы американского регулятора Джерома Пауэлла возбудила прокуратура округа Колумбия 11 января. Его подозревают в нецелевом расходовании средств и предоставлении Сенату ложных сведений о масштабах реконструкции штаб-квартиры ФРС. Противники президента США Дональда Трампа считают дело политическим, поскольку регулятор отказался снижать ключевую ставку, несмотря на угрозы господина Трампа.

Срок полномочий Джерома Пауэлла истекает 15 мая. Некоторые сенаторы, включая республиканцев, предупреждали, что не поддержат ни одну кандидатуру, пока расследование не прекратится. 21 апреля банковский комитет Сената провел слушания по кандидатуре Кевина Уорша, предложенной Дональдом Трампом на пост главы ФРС.

Подробнее — в материале «Ъ» «ФРС подбирают председателя».