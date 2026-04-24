Японским госслужащим рекомендовали носить шорты для экономии электроэнергии

Городские власти Токио призвали госслужащих приходить на работу в шортах, сообщает The Guardian. По мнению чиновников, выбор в пользу менее официального стиля поможет сэкономить электроэнергию в условиях войны США и Израиля против Ирана и приближающейся летней жары.

Вдохновленные успехом инициативы по энергосбережению Cool Biz власти надеются, что эта мера позволит снизить зависимость от кондиционеров. Cool Biz, известная как кампания облегченной формы одежды на время жаркого лета, была введена в Японии в 2005 году. Тогда речь шла о возможности не носить пиджаки и галстуки на работу.

«Мы поощряем ношение легкой одежды, в которой приоритет отдается комфорту, включая поло, футболки и кроссовки, а также — в зависимости от должностных обязанностей — шорты»,— заявила губернатор Токио Юрико Коикэ.

Япония и другие страны Азии все больше обеспокоены экономическими последствиями конфликта на Ближнем Востоке — ростом цен на нефть и дефицитом энергоносителей. Вьетнам, Южная Корея и другие государства приняли меры по ограничению энергопотребления и рекомендовали государственным служащим работать из дома или сократили продолжительность рабочей недели. В Сеуле власти призвали жителей совершать короткие поездки пешком или на велосипеде.

Подробнее о том, как государства мира реагируют на рост цен на энергоносители,— в материале «Ъ».

Елизавета Труфанова