Суверенные бензоколонки

Война в Иране и перекрытие Ормузского пролива вызвали перебои с поставками топлива на всех континентах. В разных странах по-разному подошли к решению проблемы — где-то власти частично субсидируют покупку топлива для потребителей и бизнеса, чтобы сгладить последствия роста цен, а где-то — призывают перейти на дистанционный режим работы и даже частично раздеться, чтобы сэкономить на электричестве для кондиционеров.

Автозаправочная станция Sinochem-Total в Пекине перед объявлением о повышении цен на топливо, 22 марта

Автозаправочная станция Sinochem-Total в Пекине перед объявлением о повышении цен на топливо, 22 марта

Азия

В конце марта правительство Индии заявило, что обеспечило поставки сырой нефти на ближайшие 60 дней, призвав жителей избегать панических закупок топлива на заправках. Кроме того, в стране резко снизили акцизы на бензин и дизельное топливо, уменьшив пошлину на бензин с 13 рупий (10,5 руб.) за литр до 3 (2,4 руб.).

Для сдерживания цен власти КНР распорядились временно прекратить экспорт топлива. Тем не менее бензин в стране продолжает дорожать. Некоторые китайские авиакомпании, в частности Air China и China Eastern Airlines, уже сократили количество рейсов из-за роста цен на авиационное топливо.

Для экономии топлива власти Шри-Ланки объявили среду дополнительным выходным днем для всех государственных и образовательных учреждений. Также было введено нормирование топлива: автомобилистам продают не больше 15 л в неделю, а мотоциклистам — 5 л.

Для экономии электроэнергии правительство Таиланда призвало граждан снять верхний слой одежды для более естественного охлаждения тела. В помещениях рекомендовано выставить на приборах более высокую температуру 26–27°C, а сотрудникам государственных учреждений предписано работать из дома.

В Мьянме владельцам частного автотранспорта предписано выезжать через день — в зависимости от четности/нечетности номерного знака. От этого правила освобождены только электромобили. Правительство также внедрило систему цифрового мониторинга нормирования топлива, в рамках которой покупки сканируются, регистрируются и отслеживаются с помощью QR-кода на транспортных средствах.

В Бангладеш, которая является одной из беднейших стран мира, для экономии электроэнергии была приостановлена работа университетов. В стране также начали нормировать продажу топлива для большинства транспортных средств, было введено больше плановых отключений электроэнергии.

Европа В Великобритании цены на топливо, по данным RAC, достигли к концу марта 28-месячного максимума, составив £1,52 за литр бензина и £1,81 за дизель. Власти выделили пакет помощи в £53 млн малообеспеченным семьям, пользующимся масляным отоплением. Правительство также разработало долгосрочные планы: развитие атомной энергетики, ограничение цен на энергоносители для домохозяйств, ускорение перехода к чистой, местной энергетике для снижения будущей зависимости от нестабильных мировых рынков. После масштабных протестов по всей стране правительство Ирландии объявило о пакете мер на сумму €505 млн для поддержки «наиболее затронутых» ростом цен на топливо. Сюда входят временные меры по снижению акцизного налога на бензин, дизельное топливо и маркированное дизельное топливо, которые будут действовать до конца июля. Страна также отложила повышение налога на выбросы углерода и собирается субсидировать фермеров и рыболовов. Словения стала первым государством—членом ЕС, которое ввело нормирование топлива. Частные автомобилисты ограничены покупкой 50 л топлива в день. Предприятиям и фермерам была предоставлена квота в 200 л. В Греции установлены предельные цены на топливо, а из стратегических запасов на внутренний рынок выведено 2 млн баррелей нефти. Правительство также субсидирует покупки дизельного топлива, выпустив цифровые топливные карты в €50-€60 на одного потребителя на каждые два месяца. Также адресная поддержка оказывается отраслям, сталкивающимся с высокими затратами на энергию, в частности фермерам и операторам паромов. Наиболее заметной мерой в Италии стало снижение акцизных сборов примерно на 25 евроцентов за литр. Правительство высвободило 9 млн баррелей из стратегических резервов, ввело антиспекулятивный контроль цен и предлагает налоговые льготы наиболее затронутым секторам, например автоперевозчикам и рыболовам.

Африка В Египте магазинам, ресторанам и кафе было предписано закрываться до конца апреля в 21:00. Также был понижен уровень уличного освещения и рекламных вывесок. Исключение составляют отели и туристические достопримечательности. Работникам, занятым в сферах, не являющихся критически важными (не в медицине, полиции, армии, энергетике, промышленности и т. п.), рекомендовано сократить количество поездок на работу и один раз в неделю работать из дома. При этом для поддержки бюджета цены на бензин и тарифы на общественный транспорт были повышены соразмерно росту цен на топливо. В то же время была приостановлена реализация крупных энергоемких государственных проектов, также почти на треть сокращена компенсация расходов на топливо для автомобилей госаппарата. Власти Эфиопии распорядились, чтобы компании, занимающиеся поставками топлива, в приоритетном порядке обслуживали учреждения безопасности, крупные государственные проекты, ключевые отрасли промышленности и производителей товаров первой необходимости. Госпредприятия ввели целый ряд директив — от дистанционной работы и обязательных дополнительных отпусков до ограничений использования служебного транспорта по рабочим дням и сокращения ежемесячных квот на топливо для руководителей высшего звена.

Америка Правительство Аргентины разрешило местным компаниям увеличить содержание биотоплива/этанола в бензине на 15% для компенсации роста цен на нефтепродукты. Мера является необязательной. Решение о том, на сколько увеличить содержание этанола в бензине — но не больше оговоренного порога,— самостоятельно принимает каждый производитель. Бразилия — второй по величине производитель этанола и третий по величине производитель биодизеля. Установленные государством нормы содержания этанола в бензине и биодизеле составляют 30% и 15% соответственно, это один из самых высоких показателей в мире. Три четверти легковых автомобилей в Бразилии оснащены технологиями, позволяющими им сжигать что угодно — от чистого бензина до стопроцентного этанола, продаваемого на повсеместно распространенных заправочных станциях. Правительство Канады до сентября отменило федеральный акцизный налог на бензин и дизельное топливо. С начала войны в Иране страна сосредоточилась на увеличении собственной добычи нефти, пообещав в марте выделить 23,6 млн баррелей в рамках программы МЭА по экстренному высвобождению нефти на внутренний рынок за счет увеличения объемов производства.

Австралия Два австралийских штата сделали общественный транспорт бесплатным, чтобы жители меньше пользовались личным автотранспортом. Штат Виктория до конца мая предоставил возможность бесплатного проезда на поездах, трамваях и автобусах. С начала июня и до конца года тарифы будут снижены вдвое. Жителям штата Тасмания до конца июня не нужно платить за проезд в автобусах, междугородних автобусах и на паромах.

Екатерина Наумова, Евгений Хвостик