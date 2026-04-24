Китай подарит зоопарку Атланты двух панд

Китайская ассоциация охраны дикой природы сообщила, что отправит в зоопарк Атланты двух больших панд. Как отмечает AP, это новая попытка Китая использовать «панда-дипломатию» в условиях напряженности отношений с США и в преддверии визита Дональда Трампа в КНР.

В ассоциации не указали точную дату отправки животных, но сообщили, что принимающая сторона уже готовит вольеры и территорию для новых обитателей в соответствии с рекомендациями китайских специалистов. В Атланту отправят самца по кличке Пин Пин, и самку Фу Шуан, которые сейчас находятся на Чэндуской научно-исследовательской базе по разведению панд. Согласно подписанному соглашению между ассоциацией и зоопарком, животные отправляются в Атланту на десять лет и этот срок может быть продлен.

Зоопарк Атланты уже принимал у себя панд, но последнюю пару — Лун Лун и Ян Ян — Китай забрал обратно в 2024 году. Впервые США получили двух панд в 1972 году по итогам визита в Китай президента Ричарда Никсона. Тогда животных принял у себя зоопарк Вашингтона. Панды уже давно стали инструментом мягкой силы КНР, способствующим укреплению дипломатических отношений и улучшению имиджа Китая. А первый задокументированный случай «панда-дипломатии» относится еще к 685 году, когда китайская императрица У Цзэтянь отправила двух панд японскому императору Тэмму.

Алена Миклашевская