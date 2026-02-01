Сверхмягкая сила Поднебесной

На прошедшей неделе тысячи японцев пришли в зоопарк Токио попрощаться с Сяо и Лей — последними пандами, которых Китай потребовал вернуть на фоне ухудшения отношений между двумя странами. Бамбуковые медведи давно используются Пекином в дипломатических целях. Все панды мира — собственность Китая. Их отправляют в другие страны в знак особой дружбы, но могут и отозвать, если вдруг что-то разладится. Подробнее о панда-дипломатии и панда-экономике — в материале “Ъ”.

Большие панды , или бамбуковые медведи (лат. Ailuropoda melanoleuca),— млекопитающие из семейства медвежьих, обитающие в горных регионах Китая. Ни в одной другой стране в дикой природе этих животных встретить нельзя. Вес больших панд может достигать 120–160 кг, длина — 120–180 см. От других видов медведей их отличают узнаваемый черно-белый окрас и достаточно длинный хвост. Питаются панды практически исключительно бамбуком. До недавнего времени животные числились среди исчезающих видов, однако в 2016 году, благодаря усилиям Китая по восстановлению популяции, их статус изменен на «находящийся в уязвимом положении» вид. В настоящее время в дикой природе насчитывается около 1,9 тыс. особей, в неволе — более 750. Панда — неофициальный национальный символ Китая. В частности, она была одним из талисманов летней Олимпиады-2008 и талисманом зимней Олимпиады-2022 (обе прошли в Пекине).

Традиция использовать панд в качестве дипломатического подарка уходит корнями в историю. Первым задокументированным прецедентом стала отправка китайской императрицей У Цзэтянь двух бамбуковых медведей японскому императору Тэмму в 685 году. В 1940-х этот метод взяло на вооружение руководство Гоминьдана. Современная практика использования животных как инструмента дипломатии КНР ведет отсчет с 1950-х, когда Пекин стал использовать черно-белых медведей для укрепления двусторонних связей и смягчения собственного имиджа в глазах зарубежных партнеров. С 1957 по 1982 год Китай подарил 23 панды девяти странам. Сначала черно-белые дипломаты отправились в социалистические государства, потом — на Запад. В 1957 году первый бамбуковый медведь прибыл в СССР. Это был самец Пинь-Пинь, в 1959-м прилетел еще один — Ань-Ань. В 1972 году одним из итогов прорывного визита американского президента Ричарда Никсона в Китай стала отправка двух панд в США. В том же году в рамках нормализации дипломатических отношений с Китаем первые панды прибыли в Японию. Больше всего (пять панд) в указанный период получила Северная Корея.

Панда-экономика

В 1980-х на фоне сокращения популяции панд Китай прекратил практику безвозмездного дарения и стал сдавать животных в долгосрочную аренду для исследования и экспонирования. А полученные средства использовал для изучения и разведения панд у себя. Обычно такой договор заключается на десять лет и может быть продлен. Принимающая сторона платит ежегодный взнос, который составляет $500 тыс.— $1 млн. Рожденные во время «зарубежной командировки» детеныши также подлежат возвращению спустя какое-то время (обычно — когда им исполняется два — четыре года). Их пребывание в зоопарках оплачивается отдельно, суммы начинаются от $200 тыс. за каждого (а у панд нередко рождаются близнецы). Какое-то время Китай также практиковал краткосрочную аренду под конкретные мероприятия. Так, в 1984 году две панды были отправлены в Лос-Анджелес во время проведения там летних Олимпийских игр (цена — $50 тыс. в месяц за каждую). В 2001 году в рамках проведения Дней культуры Пекина в Москве в столичный зоопарк на два месяца привозили самца Бень-Бень и самку Вэнь-Вэнь.

Арендными платежами расходы принимающей стороны не ограничиваются. К примеру, сообщалось, что для самца Жуи и самки Диндин, переехавших в Москву в 2019 году, был построен новый китайский павильон стоимостью около 1 млрд руб. Оборудование вольера для двух панд, прибывших из Китая в Шотландию в 2011-м, обошлось Эдинбургскому зоопарку в £250 тыс. ($345 тыс.). Еще £70 тыс. ($97 тыс.) в год уходило на еду. Панды могут съедать до 40 кг бамбука в день, большую часть которого приходится импортировать. Показательный пример: в 2020 году Канада досрочно вернула в Китай двух своих панд, потому что просто не могла прокормить их, когда пандемия сделала невозможными стабильные поставки бамбука. Также из-за высоких расходов (€1,5 млн в год суммарно на аренду и содержание) в 2024 году досрочно вернулась домой пара панд из Финляндии.

Благодаря усилиям Китая по восстановлению популяции панды перестали считаться исчезающим видом. За пределами Китая бамбуковых медведей можно увидеть только в зоопарках. Панды питаются бамбуком. Но иногда могут сделать исключение. Рожденных в зарубежных зоопарках детенышей отправляют в Китай по достижении возраста двух-четырех лет. Самец Жуи и самка Диндин приехали в Московский зоопарк в 2019 году. В 2023-м у них родился детеныш. Имя маленькой панде выбрали с помощью онлайн-голосования. На фото: подросшая Катюша. Возвращение в Китай панд Сяо и Лей печалит японцев и сулит убытки местному бизнесу. Панда Бин Дунь Дунь — талисман зимней Олимпиады-2022 в Пекине.

Однако и выгоды арендаторам панды сулят немалые. Симпатичные медведи привлекают множество посетителей. Тот же Эдинбургский зоопарк через год после прибытия китайских гостей отчитывался: число посетителей выросло на 51%, выручка — на £5 млн. Зарабатывает на пандах весь местный бизнес — гостиницы, кафе и рестораны, производители сувенирной продукции. К примеру, прогнозируемый доход Южной Австралии от 10-летнего пребывания пары больших панд в зоопарке Аделаиды оценивался в 600 млн австралийских долларов ($420 млн), а недополученная выгода района Уэно в Токио после отъезда последних панд из местного зоопарка — в 15,4 млрд иен в год (около $100 млн). Кроме того, в исследовании Оксфордского университета отмечалось, что панда-дипломатия Китая нередко сопряжена с заключением экономических и торговых соглашений, которые приносят выгоду экономикам стран-партнеров. Например, в случае с Австралией приезду туда панд предшествовало достижение договоренности о поставках в Китай урана.