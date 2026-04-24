«Делимобиль» повышает эффективность в результате трансформации стратегии

В первом квартале компания увеличила количество проданных минут на 33% в сравнении с аналогичным кварталом прошлого года, до 491 млн, а количество проданных минут на одну машину — на 50%. Средняя длительность поездки выросла на 34%, а выручка на автомобиль — на 13,2%. Клиентская база «Делимобиля» на 1 апреля достигла 13,3 млн (+16% год к году).

Автопарк компании насчитывает 27 тыс. автомобилей. Таким образом, в ключевых городах присутствия сервиса «Делимобиль» существенно опередил своих конкурентов по эффективности.

Эти показатели стали результатом обновленной стратегии компании, в рамках которой было принято решение сделать фокус на автомобилях экономсегмента. Вместе с оптимизацией внутренних процессов это позволило сохранить доступность каршеринга для клиентов. Ключевая цель компании в текущих условиях — повысить выручку и рентабельность на каждый автомобиль в сервисе. «Делимобиль» демонстрирует положительную динамику этих параметров даже в условиях временного снижения автопарка.

«Первый квартал 2026 года стал настоящим прорывом для компании. Мы зафиксировали один из самых сильных показателей роста проданных минут за последние годы и достигли рекордной утилизации флота, несмотря на временное снижение автопарка. Мы создаем больше ценности для клиентов и бизнеса, используя более эффективную и прибыльную модель. Мы видим продолжающийся тренд на снижение ключевой ставки, при этом существенное количество обязательств компании было привлечено по плавающей ставке, поэтому мы ожидаем положительного эффекта на будущие финансовые результаты»,— отметил основатель и генеральный директор ПАО «Каршеринг Руссия» Винченцо Трани.

По прогнозам консалтинговой группы Б1, рынок услуг каршеринга в России будет расти со среднегодовыми темпами на уровне 40% и может достичь 235 млрд руб. к 2028 году. Основные драйверы роста отрасли — увеличение стоимости покупки и владения личным автомобилем и развитие каршеринга в регионах.