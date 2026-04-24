ГК «Ультиматек» увеличила выручку за 2025 год на 31%

Выручка российского промышленного интегратора ГК «Ультиматек» по итогам 2025 года выросла на 31%, до 2,1 млрд руб., рассказали “Ъ” в компании. Рост обеспечен за счет крупных контрактов с промышленными холдингами и расширения портфеля собственных продуктов, говорят в ГК.

ГК «Ультиматек» — промышленный интегратор, специализирующийся на цифровизации производственных предприятий. Бизнес-направления компании охватывают АСУТП, MES, корпоративные системы, ИT-инфраструктуру, кибербезопасность и промышленную связь. Клиенты —промышленные холдинги России в металлургии, горной добыче, нефтегазе, химии и энергетике. Численность персонала — более 300 человек.

В 2025 году группа развивала продуктовый холдинг «Экспанта», который привлек 300 млн руб. внешних инвестиций и увеличил выручку вдвое — до 417 млн руб. В периметр «Экспанты» вошли пять технологических компаний: Datana (доля 50%, выручка 153 млн руб.), «Датабриз» (49%, 83 млн руб.), «Алгоритм 1» (25%, 110 млн руб.), Adeptik (25%, 41 млн руб.) и Hive Mind AI (15%, 30 млн руб.). В ближайшие шесть месяцев планируется инвестировать еще в две компании в сфере горной геологии и промышленной безопасности, поделились в группе. Гендиректор ГК «Ультиматек» Павел Растопшин добавил, что в 2026 году группа планирует выручку в 5 млрд руб.

Группа также выступила с инициативой по выкупу программного обеспечения, разработанного инсорсинговыми ИТ-командами промышленных холдингов, добавили в «Ультиматек». На эти цели сформирован фонд в 1 млрд руб. В ГК пояснили, что инициатива направлена на сохранение и коммерциализацию качественных отечественных разработок, созданных внутри крупных компаний, которые в противном случае могут быть утрачены.

Поскольку группа не публикует консолидированную отчетность по МСФО, финансовые результаты по чистой прибыли и EBITDA не раскрываются. Согласно отчетности по РСБУ головного юридического лица — ООО «Ультиматек», выручка за 2025 год составила 1,4 млрд руб., чистая прибыль — 1,8 млн руб. При этом собственный капитал головной компании сократился на 61%, до 20,1 млн руб., а чистые активы снизились до 20,1 млн руб. Однако полная консолидированная картина может существенно отличаться из-за входящих в группу дочерних структур.

