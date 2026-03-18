Вскормленный софт

Рынок кэптивных российских IT-компаний в 2025 году достиг 1,96 трлн руб., увеличившись на 21% благодаря импортозамещению и уходу иностранных вендоров. Однако консультанты и интеграторы сомневаются в готовности IT-компаний крупных российских холдингов к полноценной работе на открытом рынке: большинство разработок «заточены» под нужды головных холдингов и непригодны для внешней реализации.

Объем рынка внутренних подразделений и дочерних предприятий крупных российских компаний (кэптивов), специализирующихся на цифровизации и создании IT-продуктов, в 2025 году увеличился на 21% и достиг 1,964 трлн руб., оценили аналитики MWS Cloud (принадлежит МТС). При этом за четыре года выручка таких компаний в России выросла в три раза (CAGR 33%).

Основными драйверами роста стали импортозамещение, уход иностранных вендоров и перенос IT-бюджетов в головные организации.

В результате крупные компании активно развивают собственные ИТ-подразделения, формируя внутренние технологические платформы. Наибольшую долю в структуре рынка занимают такие компании из финансового и страхового сектора — около 754 млрд руб. Далее следуют нефтегазовая отрасль (397 млрд руб.), ритейл (307 млрд руб.), телеком (172 млрд руб.) и транспорт и логистика (170 млрд руб.). Остальные отрасли совокупно формируют около 165 млрд руб.

Эксперты отмечают, что рынок постепенно меняет структуру. По их данным, около 17% инсорс-компаний уже работают как полноценные рыночные игроки, развивая собственный бренд и получая значительную долю выручки от внешних клиентов. Еще 32% компаний по-прежнему выполняют основную нагрузку внутри материнских организаций, однако все чаще начинают брать внешние проекты, постепенно превращаясь из внутренних IT-центров в самостоятельных участников рынка.

«Проблема с выходом на рынок для кэптивных компаний состоит в том, что они в большинстве случаев не обладают необходимыми ресурсами и компетенциями для активной работы на открытом рынке»,— отмечает лидер практики технологического консультирования компании ДРТ Тимофей Хорошев. По его словам, в таких компаниях нет мощного аппарата, направленного на продажи и маркетинг, а также бюджетов на продвижение бренда и продуктов, какими оперируют крупнейшие отечественные IT-интеграторы и вендоры. Также, как считает партнер технологической практики «ТеДо» Анастасия Кабаева, у кэптивов есть конфликт приоритетов. Головной бизнес остается ключевым заказчиком, поэтому внутреннему сложно «балансировать между внутренними SLA и внешними контрактами». Нередко бывает, что материнские компании договариваются между собой о взаимном доступе к внутренним проектам друг друга, напоминает гендиректор CorpSoft24 Константин Рензяев.

Несмотря на трехкратный рост рынка, подавляющее большинство дочерних IT-компаний остаются закрытыми «IT-фабриками», чьи продукты непригодны для открытого рынка без реструктуризации, говорит гендиректор интегратора «УльтимаТек» Павел Растопшин.

При этом важно, что эти продукты могут быть востребованы на рынке, потому что решают конкретные отраслевые задачи. В промышленном секторе есть единичные успешные кейсы, например, для управления производством. Но массового превращения инсорсеров в независимых вендоров, по словам эксперта, не происходит даже в финансовом секторе, где активность во многом обеспечивает «Сбер» со своей экосистемной моделью.

По мнению Павла Растопшина, у самих кэптивов либо нет заинтересованности в коммерциализации, либо их разработки слишком узко «заточены» под внутренние задачи холдингов. Ситуацию можно изменить, если консолидировать разработки в каком-либо институте развития, обладающем экспертизой и инвестиционным потенциалом. Но за продажи решений должны отвечать рыночные игроки, которые уже показали свою состоятельность в этом.

Филипп Крупанин