Минюст признал иноагентом режиссера Юрия Мамина

Минюст РФ обновил реестр иноагентов, в него попал режиссер, заслуженный деятель искусств РФ Юрий Мамин. Иноагентами также признали режиссера Юрия Теплякова, активистку Наталью Гоголеву, а также проекты «Антиимперский блок народов» и илтературное медиа «Слова вне себя».

Юрий Мамин (признан иноагентом) Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков
Юрий Тепляков (признан иноагентом) Фото: @yura.teplyakov (признан иноагентом)

Кроме того, Минюст включил в реестр иностранных агентов ООО «Яшма» и ООО «Торговые инвестиции», они были учреждены Алексеем Шевцовым (объявлен иноагентом).

Согласно пресс-релизу Минюста, все включенные в реестр физлица распространяли фейки о действиях российских властей и материалы других иноагентов. Господа Тепляков и Мамин (объявлены иноагентами) также выступали против спецоперации на Украине. «Антиимперский блок народов» (объявлен иноагентом), согласно Минюсту, призывал к нарушению территориальной целостности РФ и отождествлял Россию с террористической организацией.

Юрий Мамин (объявлен иноагентом) — режиссер театра и кино, сценарист и актер. Снял фильмы «Бакенбарды», «Окно в Париж», «Не думай про белых обезьян». В 2006 году на режиссера напала и избила группа подростков, когда он шел в Пушкин. Господин Мамин (объявлен иноагентом) получил сотрясение головного мозга. Нападение тогда он связал с проявлением ксенофобии. В 2019 году режиссер эмигрировал в США. С 2020-го ведет YouTube-канал.