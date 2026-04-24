Правительство утвердило критерии качества и эффективности БАДов

На портале правовых актов pravo.gov.ru опубликовано правительственное постановление, в котором указаны критерии эффективности и качества биологически активных добавок (БАД). Они разработаны Минздравом в развитие федерального закона, который вступил в силу 1 сентября 2025 года. В этом законе была введена легальная возможность для врачей назначать в рецептах БАДы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Свидетельствовать об эффективности добавки будет наличие в действующих клинических рекомендациях информации о ее применении. Подтверждением эффективности являются также научные статьи, в которых описаны компоненты БАДов и их взаимодействие с другими веществами. Учитываются и собственные исследования производителей добавок, подтверждающие их положительное влияние на здоровье человека. К критериям качества Минздрав отнес соответствие БАДов требованиям безопасности (это должно быть подтверждено российскими лабораториями) и наличие у производителя системы оценки опасностей добавок.

Принятый ранее федеральный закон также разрешил Роспотребнадзору блокировать доступ к сайтам, которые распространяют информацию о запрещенных БАДах. Всего, по последним данным ведомства, заблокировано более 9 тыс. площадок по продаже добавок, в том числе различных витаминов, капсул для жиросжигания, похудения, поддержки памяти и концентрации внимания.

Иван Тяжлов