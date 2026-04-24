Министр спорта Дегтярев подписал приказ об изменении лимита на легионеров в РПЛ

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев подписал приказ об изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Со следующего сезона клубы смогут заявлять не более 12 иностранных игроков, при этом на поле одновременно могут находиться не более семи из них.

Приказ был подписан в ходе встречи с руководителями клубов РПЛ. Как сообщил господин Дегтярев в своем Telegram-канале, команды тратят на зарплаты легионеров до 70% бюджета. По его словам, решение о новом лимите было принято, чтобы «побудить клубы перераспределить свои расходы в пользу детско-юношеского футбола, поиска талантов и подготовки в итоге большего количества элитных игроков среди собственных воспитанников».

Сейчас команды могут включать в заявку на сезон до 13 легионеров, выпускать на поле — не более восьми. Постепенно министерство спорта планирует довести число иностранцев в клубах до десяти в заявке и пяти на поле, однако министерство спорта «оценит предложения клубов, работу в течение предстоящего сезона и будет принимать дальнейшие решение исходя из этого».

Таисия Орлова