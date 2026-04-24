UEFA дисквалифицировал Престианни на три матча за оскорбление Винисиуса

Контрольный, этический и дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) дисквалифицировал аргентинского полузащитника лиссабонской «Бенфики» Джанлуку Престианни на шесть матчей (три из них — условно) за оскорбление бразильского нападающего мадридского «Реала» Винисиуса. Об этом сообщается на сайте организации.

17 февраля матч за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Бенфикой» был прерван почти на 10 минут. После гола Винисиуса Престианни прикрыл рот футболкой и оскорбил соперника. UEFA впоследствии отстранил аргентинца от участия в ответном матче.

UEFA квалифицировала действия Престианни как дискриминационные. Отстранение распространяется на матчи клубов и сборных на турнирах под эгидой UEFA. Футболисту назначен испытательный срок на два года начиная с момента принятия решения. Также UEFA обратилась в Международную федерацию футбола (FIFA) с просьбой распространить дисквалификацию на другие мировые соревнования.

Таисия Орлова