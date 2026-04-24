Сирия хочет сделать из российской базы Хмеймим тренировочный центр для своих военных

Переходная администрация Сирии планирует изменить статус российской авиабазы Хмеймим, превратив ее в тренировочный и гуманитарный пункт. Объект перейдет под совместное управление Москвы и Дамаска и потеряет военное назначение, сообщил источник «Ъ» в сирийском руководстве.

При этом, по данным ливанских СМИ, сирийская сторона хотела бы привлечь российских инструкторов для подготовки своих военных, которые в основном используют технику советского и российского производства.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не исключал, что обе российские базы в Сирии — Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе — могут быть перепрофилированы в гуманитарные хабы. Сейчас, по мнению экспертов, их военное значение уже существенно снизилось: системы вооружений выведены, корабли в Тартусе почти не используются из-за угроз безопасности и запрета Турции на проход военных судов через черноморские проливы.

Тем не менее Дамаск пока позволяет российской стороне использовать Хмеймим как аэродром подскока для переброски грузов в Африку.

