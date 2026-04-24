Космонавта Александра Горбунова могут выдвинуть в Госдуму от Курской области

Летчик-космонавт и Герой России Александр Горбунов примет участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов от «Единой России» (ЕР) в Госдуму от Курской области.

Губернатор Александр Хинштейн выразил надежду, что партийцы поддержат господина Горбунова на праймериз. В своем Telegram-канале глава региона рассказал, что в новом для себя качестве он будет поддерживать продвижение науки, обороны, образования и социальной поддержки https://t.me/Hinshtein/17873.

Александр Горбунов родился 24 мая 1990 года в Железногорске Курской области. Окончил Московский авиационный институт. Осенью 2024 года стартовал в качестве специалиста полета миссии SpaceX Crew-9 и участника экспедиции МКС-72 вместе с астронавтом НАСА.

Накануне стало известно, что от Курской области в этом году может выдвинуться глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Василий Пискарев, который сейчас представляет в парламенте Республику Мордовия https://www.kommersant.ru/doc/8607973. От Курской области в нынешний созыв по одномандатным округам избрались единороссы Екатерина Харченко и Ольга Германова. Они, как и избранный по списку Иван Солодовников, пока документы на праймериз не подали.

