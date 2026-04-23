Депутат Василий Пискарев выдвинется на выборы в Госдуму от Курской области

Глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной думы Василий Пискарев решил выдвинуться в новый созыв парламента от Курской области. Он подаст документы для участия в праймериз «Единой России» (ЕР) от региона. Сейчас господин Пискарев представляет в Госдуме Республику Мордовия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Пискарев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Василий Пискарев

Губернатор Александр Хинштейн встретился с господином Пискаревым. В своем канале в Max глава региона выразил надежду, что однопартийцы поддержат его бывшего коллегу по Госдуме на праймериз: «Мы очень тесно работали в парламенте, совместно подготовили и внесли большое число законов. Буду рад, если нам вновь придется работать вместе на благо Курской земли». Также господин Хинштейн отметил, что Василий Пискарев на своем уровне уже помогал родной для него Курской области. Благодаря внесенной им поправке при формировании федерального бюджета регион получил более 2,1 млрд руб., которые планируется направить на продолжение строительства развязки на стыке улицы Карла Маркса и проспекта Победы в областном центре.

Курскую область в Госдуме сейчас представляют избранные от двух одномандатных округов единороссы Екатерина Харченко и Ольга Германова, а также избранный по списку Иван Солодовников. Пока в списке кандидатов на праймериз ЕР нет никого из них.

Сергей Толмачев, Воронеж