В Екатеринбурге могут назвать улицу в честь Евгения Горенбурга

В Екатеринбурге может появиться улица в честь музыканта, продюсера и основателя фестиваля «Уральская ночь музыки» Евгения Горенбурга. Глава города Алексей Орлов, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что имя музыканта должно быть увековечено, но торопиться не стоит.

«У нас есть правило — должно пройти не менее трех лет с момента смерти, поэтому не будем пока торопиться. Действительно, это человек, имя которого должно быть увековечено. Получив инициативу, мы, естественно, будем рассматривать. У нас работает комиссия по топонимике, куда входят уважаемые эксперты, и они принимают решение»,— заявил мэр.

Евгений Горенбург умер 22 апреля на 67-м году жизни. Сегодня в Екатеринбурге прошло прощание с ним.

