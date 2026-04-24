Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Человек, который так любил жизнь, так умел жить»

В Екатеринбурге простились с Евгением Горенбургом

В Екатеринбурге прошла церемония прощания со знаковой для города фигурой — Евгением Горенбургом — музыкантом, организатором музыкальных и книжных фестивалей, спортивным функционером. Он скончался 22 апреля в возрасте 66 лет. Церемония прощания прошла в центре культуры «Урал», где он в последний раз отпраздновал свой день рождение фестивалем «Старый новый рок». Цветы к его гробу возложили несколько сотен человек, среди них — участники свердловского рок-клуба, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Пришедших в ЦК «Урал» встречали волонтеры в черных футболках фестиваля Ural Music Night («Уральская ночь музыки») — детища Евгения Горенбурга. Они помогали близким и друзьям донести цветы. Кто-то принес две гвоздики, кто-то — букеты, кто-то — венки.

Около входа в ЦК «Урал» был установлен портрет Евгения Горенбурга. Открытый гроб стоял на сцене зала. Волонтеры стояли конвоем вокруг него, образуя квадрат. По бокам — сидели родственники, которые постоянно вытирали слезы.

В месте, где звучали электрогитары и шумели барабаны, стало неожиданно тихо: в основном, было слышно людей, которые либо общались между собой, либо успокаивали друг друга.

Место, где Евгений Горенбург собирал на фестивалях единомышленников и друзей-музыкантов, собрало аншлаг после его смерти. Чувство единения, которым был проникнут «Старый новый рок», чувствовался и на прощании.

Сзади гроба на экране перемешивались архивные фото, видео, наложенные на песни рок-группы «Топ», которую организовал Евгений Горенбург.

Среди первых пришедших был бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (возглавлял регион в 2012-2025 годах), занявший место в зале рядом с медиаменеджером Аксаной Пановой и экс-главой областного департамента информационной политики Юлией Хусаиновой. Редко присутствующий на публичных мероприятиях господин Куйвашев вызвал среди журналистов небольшой ажиотаж.

С Евгением Горенбургом пришел попрощаться бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан иноагентом). Пока он сидел на трибунах, на сцене стоял действующий мэр Алексей Орлов.

Чиновники подходили к микрофону и извинялись за упущенное, обещая, что проекты Евгения Горенбурга будут жить. «Никогда не забуду, как он однажды пришел ко мне с идеей проведения "Уральской ночи музыки". Этот фестиваль превратился в один из брендов Екатеринбурга. Он собирал и будет собирать сотни тысяч жителей города»,— сказал Алексей Орлов.

Министр культуры Свердловской области Илья Марков в футболке Ural Music Night назвал Евгения Горенбурга «уральским волшебником» и восхитился его организаторскими талантами.

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин не скрывал слез: «Третий день чувствую себя обиженным мальчиком. Это нечестно. Человек, который так любил жизнь, так умел жить». Он напомнил, что «одна из последних песен Женьки была про пионы» и положил букет пионов на гроб друга.

В конце церемонии прощания включили песню Евгения Горенбурга, которая заканчивалась фразой: «Я вас очень люблю». По мнению многих, она и олицетворяла покойного.


Вынос гроба из ЦК «Урал» публика встретила аплодисментами.

Артем Путилов

Фотогалерея

«Вселял в каждого веру, что

Предыдущая фотография
О смерти Евгения Горенбурга стало известно утром 22 апреля. 13 января ему исполнилось 66 лет.

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

В 1983 году Евгений Горенбург окончил Свердловский медицинский институт, затем прошел интернатуру при Областной клинической больнице № 1, аспирантуру в Медицинском научном центре и спецординатуру.

Фото: Предоставлено пресс-службой «Уральская Ночь Музыки»

С 1983 по 1986 год он работал терапевтом, но параллельно Евгений Горенбург начал путь организатора. В 1983 году он проводил выездные дискотеки.

Фото: Предоставлено пресс-службой «Уральская Ночь Музыки»

В 1987 году он дебютировал как музыкант.

Фото: Предоставлено пресс-службой «Уральская Ночь Музыки»

Евгений Горенбург был участником Свердловского рок-клуба и создал группу «ТОП», где выступал как автор песен и гитарист.

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Евгений Горенбург во время церемонии открытия нового зала Музея Андеграунда, посвященного рок-музыке позднего СССР

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

С 2000 года на протяжении 20 лет в Екатеринбурге проходил фестиваль &quot;Старый Новый Рок&quot;, созданный также господином Горенбургом. Затем был перерыв, но фестиваль возродили в 2026 году.

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Ключевым вкладом музыканта и продюсера в культурную жизнь уральской столицы стало создание знаковых фестивалей, которые прославились далеко за пределами Екатеринбурга.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Больше 10 лет его &quot;Уральская ночь музыки&quot; ежегодно собирает под открытым небом до полумиллиона зрителей и известных исполнителей и музыкантов.

Фото: Коммерсантъ / Александр Богачев  /  купить фото

В 2023 году Евгений Горенбург основал фестиваль &quot;Красная строка&quot;, который стал главным региональным книжным событием России

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Церемония вручения премии &quot;Твердые знаки 2025&quot; ИД &quot;Коммерсантъ-Урал&quot;. Евгений Горенбург во время вручения награды в номинации &quot;Культурный код города&quot;

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

За вклад в развитие города в год 300-летия уральской столицы Евгений Горенбург был удостоен почетного знака &quot;За заслуги перед Екатеринбургом&quot;

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Концерт участников Свердловского рок-клуба, посвященный открытию Года уральского рока в ККТ &quot;Космос&quot;. Одно из последних выступлений Евгения Горенбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

«Мы запомним его таким — всегда с горящими глазами, полным идей и вселяющим в каждого веру в то, что &quot;солнце взойдет&quot;»,— написал о нем губернатор Денис Паслер.

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Мероприятия, посвященные 40-летию Свердловского рок-клуба. Концерт участников Свердловского рок-клуба, посвященный открытию Года уральского рока в ККТ &quot;Космос&quot;

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония вручения премии &quot;Твердые знаки-2021&quot;. Слева направо: Алексей Федорченко, Евгений Горенбург, Евгений Зашихин

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Следующая фотография
1 / 16

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фото: Предоставлено пресс-службой «Уральская Ночь Музыки»

Фото: Предоставлено пресс-службой «Уральская Ночь Музыки»

Фото: Предоставлено пресс-службой «Уральская Ночь Музыки»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Александр Богачев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Смотреть

Новости компаний Все