«Человек, который так любил жизнь, так умел жить»

В Екатеринбурге прошла церемония прощания со знаковой для города фигурой — Евгением Горенбургом — музыкантом, организатором музыкальных и книжных фестивалей, спортивным функционером. Он скончался 22 апреля в возрасте 66 лет. Церемония прощания прошла в центре культуры «Урал», где он в последний раз отпраздновал свой день рождение фестивалем «Старый новый рок». Цветы к его гробу возложили несколько сотен человек, среди них — участники свердловского рок-клуба, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония прощания с Евгением Горенбургом в ЦК "Урал"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Пришедших в ЦК «Урал» встречали волонтеры в черных футболках фестиваля Ural Music Night («Уральская ночь музыки») — детища Евгения Горенбурга. Они помогали близким и друзьям донести цветы. Кто-то принес две гвоздики, кто-то — букеты, кто-то — венки.

Около входа в ЦК «Урал» был установлен портрет Евгения Горенбурга. Открытый гроб стоял на сцене зала. Волонтеры стояли конвоем вокруг него, образуя квадрат. По бокам — сидели родственники, которые постоянно вытирали слезы.

В месте, где звучали электрогитары и шумели барабаны, стало неожиданно тихо: в основном, было слышно людей, которые либо общались между собой, либо успокаивали друг друга.

Место, где Евгений Горенбург собирал на фестивалях единомышленников и друзей-музыкантов, собрало аншлаг после его смерти. Чувство единения, которым был проникнут «Старый новый рок», чувствовался и на прощании.

Сзади гроба на экране перемешивались архивные фото, видео, наложенные на песни рок-группы «Топ», которую организовал Евгений Горенбург.

Среди первых пришедших был бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (возглавлял регион в 2012-2025 годах), занявший место в зале рядом с медиаменеджером Аксаной Пановой и экс-главой областного департамента информационной политики Юлией Хусаиновой. Редко присутствующий на публичных мероприятиях господин Куйвашев вызвал среди журналистов небольшой ажиотаж.

С Евгением Горенбургом пришел попрощаться бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан иноагентом). Пока он сидел на трибунах, на сцене стоял действующий мэр Алексей Орлов.

Чиновники подходили к микрофону и извинялись за упущенное, обещая, что проекты Евгения Горенбурга будут жить. «Никогда не забуду, как он однажды пришел ко мне с идеей проведения "Уральской ночи музыки". Этот фестиваль превратился в один из брендов Екатеринбурга. Он собирал и будет собирать сотни тысяч жителей города»,— сказал Алексей Орлов.

Министр культуры Свердловской области Илья Марков в футболке Ural Music Night назвал Евгения Горенбурга «уральским волшебником» и восхитился его организаторскими талантами.

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин не скрывал слез: «Третий день чувствую себя обиженным мальчиком. Это нечестно. Человек, который так любил жизнь, так умел жить». Он напомнил, что «одна из последних песен Женьки была про пионы» и положил букет пионов на гроб друга.

В конце церемонии прощания включили песню Евгения Горенбурга, которая заканчивалась фразой: «Я вас очень люблю». По мнению многих, она и олицетворяла покойного.



Вынос гроба из ЦК «Урал» публика встретила аплодисментами.

Артем Путилов