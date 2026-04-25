26 апреля исполняется 65 лет виолончелисту, народному артисту РФ Александру Князеву

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Его поздравляет альтист и дирижер, народный артист СССР, Герой Труда РФ Юрий Башмет:

— Саша, мой близкий и стародавний друг, хочу от всей души поздравить тебя. Восхищаюсь твоей неуемной энергией и уникальной эмоциональностью на сцене. Ты потрясающий, многогранный музыкант, который помимо виолончели с огромным увлечением дает концерты на органе и рояле. Человек, невероятно увлеченный музыкой, постоянно погруженный в профессию. И при этом ты невероятный друг, и наши человеческие отношения, которые мы пронесли через годы, для меня не менее ценны. Обожаю выступать с тобой на одной сцене. И уверен, что у нас впереди еще огромное количество творческих моментов, которыми мы оба так дорожим. С днем рождения!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»