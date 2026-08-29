«Риски связаны не с депопуляцией, а с ростом численности населения»

Важнее, чем собственно динамика численности населения, то, как меняется его структура и пространственное размещение.

Пожалуй, еще важнее то, что у нас сохраняются один из самых больших в мире разрывов в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами (10,7 года в 2023 году), а также значительные региональные различия в продолжительности жизни.