«Человечество в состоянии найти рациональное решение проблемы изменения глобального климата»
Сергей Семенов
Член-корреспондент РАН, научный руководитель Института глобального климата и экологии имени академика Ю. А. Израэля, представитель России в МГЭИК, д. ф.-м. н.
Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Наблюдаемые и прогнозируемые глобальные изменения климата во многих регионах повышают риски для здоровья населения, природных и хозяйственных систем. Ответная стратегия — комбинация противостояния глобальным изменениям климата и адаптации. Пропорция, в которой страны применяют меры этих двух типов, следует определять государственными решениями, исходя из интересов нынешних и будущих поколений граждан. При таком подходе затраты на реализацию ответных стратегий не должны превышать предотвращенного ущерба. Для успеха такого подхода необходимым условием является опора на научные данные.
Глобальные изменения климата имеют естественную и антропогенную составляющие. Человечество может ограничить последнюю, в том числе уменьшая выбросы парниковых газов в атмосферу, связанные с хозяйственной деятельностью. Однако такие меры связаны с определенными затратами. Это в полной мере относится к форсированию энергоперехода, под которым обычно подразумевается быстрое и широкое использование возобновляемых источников энергии.
Проблема глобального изменения климата прежде всего научная. Но климатическая политика, даже опирающаяся на данные науки, окончательно формируется правительствами государств с учетом мнения деловых кругов и общественности.
И на этом этапе возникает широкий спектр мнений, которые не основаны на научном знании,— от предсказаний скорого экологического апокалипсиса из-за антропогенного воздействия на климат до отрицания реальности самого антропогенного влияния. Оба эти крайние представления научно несостоятельны. Человечество в состоянии найти рациональное решение проблемы изменения глобального климата, основанное на научных подходах. Для этого необходимо всем людям в полной мере осознать, что Земля — наш общий дом и другого дома у человечества нет.