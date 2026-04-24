Смешные единоборства

Поклонники бокса, кажется, могут в ближайшие месяцы увидеть первый в истории бой между двумя влиятельными промоутерами. Он будет продолжением начавшейся в этом году вражды между главами Matchroom Boxing и UFC, основного промоушена в смешанных единоборствах, Эдди Хирном и Дейной Уайтом, связанной с агрессивной политикой Zuffa Boxing, нового игрока на боксерском рынке. Эту компанию также возглавляет Уайт. Выяснилось, что функционерам уже официально предложили гонорар в $10 млн каждому за участие в таком матче.

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Эдди Хирн, глава одной из крупнейших промоутерских компаний Matchroom Boxing, рассказал Essentially Sports о предложении провести бой против Дейны Уайта, сделанном Misfits Boxing. Это довольно известная структура, специализирующаяся на организации «полуспортивных» поединков между знаменитостями из различных жанров.

По словам Хирна, Misfits Boxing гарантировала каждому из участников матча гонорар в $10 млн.

В современном боксе на такие призовые могут рассчитывать только топовые бойцы. Хирн сообщил, что ему нравится идея и он «с удовольствием пройдет тренировочный лагерь», но подчеркнул, что сумму, на его взгляд, надо «сильно увеличить», учитывая потенциально огромный интерес к противостоянию: «Мы соберем очень большую аудиторию».

Новость об инициативе Misfits Boxing настоящей сенсацией в боксерском сообществе не стала по одной причине. Дело в том, что тема поединка между Эдди Хирном и Дейной Уайтом обсуждается уже несколько недель, хотя еще недавно казалась бредом, учитывая, насколько успешны оба в своем бизнесе. Британец Хирн возглавляет компанию, клиентами которой являются множество звезд бокса, такие как Энтони Джошуа, Шакур Стивенсон, Дмитрий Бивол. А американец Уайт руководит UFC, основным промоушеном в смешанных единоборствах, добившимся в последнее время колоссальных коммерческих успехов.

Фото: Peter Cziborra / Reuters

Заявления, в том числе со стороны самих промоутеров, о необходимости выяснить отношения на ринге стали звучать на фоне возникшего между ними острейшего конфликта. Он связан с агрессивной стратегией Zuffa Boxing, нового игрока на боксерском рынке. Эта компания, созданная на саудовские деньги, подписала контракты примерно с сотней спортсменов и пытается конкурировать не только с другими промоутерами, но и с регуляторами — Всемирным боксерским советом (WBC), Международной боксерской федерацией (IBF), Всемирной боксерской ассоциацией (WBA) и Всемирной боксерской организацией (WBO), демонстративно игнорируя их требования и учреждая собственные звания. Главой Zuffa Boxing был назначен Дейна Уайт.

Эдди Хирн оказался в числе наиболее активных критиков его политики.

Точки кипения конфликт достиг, когда в феврале Zuffa Boxing переманила у Matchroom Boxing чрезвычайно популярного в Великобритании полусредневеса (до 66,7 кг) Конора Бенна, недавно продлив с ним контракт.

В ответ Хирн подписал менеджерский договор с чемпионом UFC в супертяжелом весе Томом Аспинэллом. В MMA этот ход восприняли как пощечину Уайту, привыкшему контролировать лучших спортсменов. Именно после этого появилась информация о том, что двух супертяжей промоутерского бизнеса, не скрывающих личной неприязни, хотят свести друг с другом в боксерском матче.

Впрочем, если Эдди Хирн, судя по всему, твердо настроен в нем выступить, то Дейна Уайт до сих пор комментировал идею осторожно, указывая на дефицит профессиональных навыков у него и противника. Это обстоятельство, однако, не мешает профильным боксерским медиа-ресурсам оценивать расклад в таком поединке. Они указывают на то, что в плане габаритов Хирн заметно превосходит Уайта (будучи ростом под два метра, он на голову выше), а еще аж на десять лет моложе противника, которому 56. Зато американец в юности довольно серьезно занимался боксом.

Алексей Доспехов