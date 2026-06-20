«Будущего у национальных государств нет»
Александр Дугин
Философ
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
Перспектив национального государства у России вообще нет. Национальное государство — это буржуазный проект Европы Нового времени, направленный против католической централизаторской власти пап, австрийского императора и его консервативной политики, против сословий, против крестьянских общин и против сакрального значения государства в целом. Это антихристианская (у Макиавелли и Гоббса) и протестантская по своим истокам концепция. Она предполагает атомизированное общество отдельных граждан, лишенных юридически признаваемой коллективной идентичности. Для всех — единый искусственно созданный язык и столь же искусственная придуманная историческая идентичность. Нация — это «придуманное сообщество», а не историческое, не духовное и не священное.
Россия никогда не была национальным государством ни в царское, ни в советское время, и сейчас им не является. И никогда им не станет.
Россия была и есть (по крайней мере с середины XV века после учреждения автокефалии русской церкви, падения Константинополя и освобождения от Орды) Государство-цивилизация. А это совсем другая форма. Это Государство-континент, Государство-мир. Россия-Евразия. Еще одним синонимом может служить Империя. Светлая Империя могущества, добра и счастья. Здесь есть и духовное единство, и сакральная (автократическая или какая-то иная, но твердая) власть, и сохранение коллективных идентичностей, религиозных общин и т. д., и историческая органическая (а не искусственная) идентичность корневого народа, сплоченного, а не рассеянного на атомы, и крепкий союз братских этносов, объединенных единством общей судьбы. В Российской империи акцент в Государстве-цивилизации падал на власть и элиту, а также на стратегическое единство. А в СССР — на народ и социальную справедливость. Обобщающей формулой может быть «царь и советы», как предлагали младороссы в русской эмиграции.
Мы в Высшей политической школе имени Ивана Ильина только что выпустили книгу «Государство-цивилизация», где пространно и детально объяснили, что это такое.
Национальное государство — проект либералов или националистов. Ни то, ни другое России категорически не подходит. Мы именно Государство-цивилизация, и на этот счет есть прямые и ясные формулировки президента в его выступлениях, речах, указах и принимаемых документах.
Кстати, будущего у национальных государств нет вообще и вне России. Сегодня они либо сплавляются в единый наднациональный блок (как страны Евросоюза), либо становятся пешкой в игре более могущественных сил. Поэтому будущее только за Государствами-цивилизациями — такими, как Россия, Китай, Индия, тот же коллективный Запад. Это и есть многополярность. Остальные либо также объединятся вокруг своих цивилизационных лидеров, либо будут расколоты и исчезнут. Вестфальский мир закончился. Наступила эпоха новых Империй. Так это и было в мире до начала эры Великих географических открытий и колонизации человечества Западом.
Теперь пришел момент деколонизации. Прежде всего деколонизации сознания.
Вообще говоря, Новое время, модерн — не судьба, а лишь эпизод в истории человечества. Это надо признать и двигаться дальше. В будущее.