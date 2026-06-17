Партия прямой демократии (ППД) возникла 5 марта 2020 года. Ее основал основал один из создателей компьютерной игры World of Tanks Вячеслав Макаров.

В 2020 году стала единственным политическим объединением, которое выдвинуло экспертов-наблюдателей за ходом электронного голосования (ДЭГ). С 2026 года организацией руководит врач Колнауз Татьяна.

В выборах федерального уровня ППД не участвовала. Региональных отделений — 55.