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Партия прямой демократии

Партия прямой демократии (ППД) возникла 5 марта 2020 года. Ее основал основал один из создателей компьютерной игры World of Tanks Вячеслав Макаров.

В 2020 году стала единственным политическим объединением, которое выдвинуло экспертов-наблюдателей за ходом электронного голосования (ДЭГ). С 2026 года организацией руководит врач Колнауз Татьяна.

В выборах федерального уровня ППД не участвовала. Региональных отделений — 55.

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