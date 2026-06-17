Партия возрождения России

Партию возрождения России (ПВР) 7 сентября 2002 года основал депутат Госдумы Геннадий Селезнев на базе созданного им же Общероссийского общественного движения «Россия». В 2003 году она вступила в блок с «Российской партией жизни». В 2007 году объединилась с Российским союзом воинов-интернационалистов, альянс получил название «Патриотические силы. За Родину». Через год была ликвидирована из-за организационных проблем.

В 2012-м партия возродилась из движения «Россия», лидером снова стал господин Селезнев. С 2016 года организацией руководит предприниматель Игорь Ашурбейли. В 2020 году ПВР инициировала создание левоцентристской коалиции «Победа», в которую вошло еще 11 непарламентских партий.

Единственным случаем участия в выборах федерального уровня для Партии возрождения России стала кампания в Госдуму 2003 года. В блоке с Российской партией жизни ПВР набрала 1,88% голосов, не преодолев минимальный порог. По одномандатным округам тогда избрались двое депутатов: Геннадий Селезнев и Антон Баков. Партия присутствует в 69 субъектах страны.