Партию образовали участники избирательного блока «Народно-патриотический союз Родина» 14 сентября 2003 года. Одним из основателей был Дмитрий Рогозин. В 2006 году «Родина» объединилась с «Партией пенсионеров» и «Российской партией жизни», образовав «Справедливую Россию: Родина / Пенсионеры / Жизнь». В 2012 году первые две партии вышли из объединения, снова зарегистрировавшись как самостоятельные политические организации.

29 сентября 2012 года на учредительном съезде в Москве было объявлено о возобновлении деятельности партии «Родина». Председателем был избран Алексей Журавлев, который ранее был депутатом Госдумы от «Единой России». 21 декабря 2012 года партия была зарегистрирована в Минюсте.

На выборах в Госдуму в 2016 году список «Родины» набрал 1,51% голосов по пропорциональной системе, а Алексей Журавлев был избран депутатом по одномандатному округу. На выборах в 2021 году «Родина» набрала 0,8% голосов.