Набиуллина оценила объем инвестиций в России в 2026 году
Совокупный объем инвестиций в России в текущем году будет сопоставим с 2025-м. Об этом сообщила председатель Банка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина.
«Сдержанная динамика экономики в I квартале, по нашим оценкам, будет компенсирована в последующие периоды»,— сказала Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка (цитата по пресс-службе регулятора).
По словам главы ЦБ, фактором неопределенности по-прежнему остается военный конфликт на Ближнем Востоке. Согласно базовому сценарию регулятора, боевые действия приведут к снижению темпов роста мировой экономики, глобальному увеличению логистических и иных издержек, а также к ускорению инфляции и повышению ключевых ставок. Если конфликт затянется, негативные эффекты для российской экономики будут расти, предположила Эльвира Набиуллина.
«Последствия, вызванные глобальным ростом издержек, могут оказаться сильнее, чем преимущества, полученные от увеличения экспорта и укрепления рубля»,— заявила госпожа Набиуллина. Среди рисков, которые могут возникнуть при снижении темпов инфляции, — более существенное охлаждение внутреннего спроса, чем заложено в базовом сценарии Банка России, отметила глава регулятора.
Инфляция и ключевая ставка
Сегодня Центробанк снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 14,5% годовых. Такое решение регулятор связал с тем, что показатели устойчивого роста цен пока не снижаются, при этом сохраняется «существенная неопределенность» со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики правительства.
