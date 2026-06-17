Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (РППСС, Партия пенсионеров) создана 29 ноября 1997 года под названием Партия пенсионеров. В 2001 году после принятия новых правил перерегистрировалась как Российская партия пенсионеров. В 2006 году объединилась с «Родиной» и Российской партией жизни и образовала «Справедливую Россию». На ее базе была также создана общественная организация «Российские пенсионеры».

Воссоздана в 2012 году. В 2017 году партия получила нынешнее название и провела ребрендинг. С 2025 года ее возглавил хирург Эрик Праздников.

В 2003 году РППСС участвовала в выборах в Госдуму в союзе с Партией социальной справедливости и получила 3,09%. Валерий Гартунг был избран депутатом по одномандатному округу. В 2016 году набрала 1,73% голосов, в 2021 — 2,45%.

На настоящий момент не имеет ни региональных, ни муниципальных льгот. По стране зарегистрировано 80 партийных отделений.