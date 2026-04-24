Теннисистка Самсонова вышла в третий круг турнира в Мадриде

20-я ракетка мира россиянка Людмила Самсонова пробилась в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Мадриде. Общий призовой фонд соревнования составляет €8,2 млн.

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Во втором раунде Людмила Самсонова обыграла индонезийку Джанис Тьен, занимающую 39-е место в рейтинге WTA. Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1. Следующей соперницей россиянки станет победительница встречи между чешкой Линдой Носковой (13-я в рейтинге) и колумбийкой Эмилианой Аранго (86-я).

Ранее в третий круг турнира вышли Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Свое выступление завершила Анна Калинская, уступившая 117-й ракетке мира венгерке Далме Галфи.

Турнир в Мадриде завершится 2 мая. В прошлом году его победительницей стала лидер мирового рейтинга белоруска Арина Соболенко.

Таисия Орлова