Полиция обнаружила детскую порнографию у обвиняемого в убийстве рэпера D4vd

В телефоне рэпера D4vd (настоящее имя Дэвид Берк), которому предъявлено обвинение в убийстве 14-летней девочки, была обнаружена детская порнография. Об этом пишет Los Angeles Times со ссылкой на заявление прокуратуры.

Полицейские обнаружили запрещенные материалы во время расследования убийства Селесты Ривас Эрнандес, чьи останки были найдены в сентябре в багажнике брошенной Tesla, принадлежавшей артисту. По словам заместителя окружного прокурора Бет Сильверман, следователи собрали по делу около 40 терабайт данных, которые хранились на телефоне Берка и в его учетной записи iCloud. Госпожа Сильверман также отметила, что полиция проводила операцию по прослушиванию телефонных разговоров по этому делу, но не раскрыла ее детали.

Ранее 21-летний певец не признал себя виновным в убийстве. Ему предъявлены обвинения в убийстве первой степени, развратных действиях в отношении лица младше 14 лет и надругательстве над телом. Адвокаты Берка требуют, чтобы предварительное слушание началось уже на следующей неделе.

