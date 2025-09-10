В автомобиле американского рэпера D4vd нашли расчлененный труп

В Лос-Анджелесе полиция обнаружила человеческие останки в автомобиле, зарегистрированном на рэпера Дэвида Берка (известен под псевдонимом D4vd). TMZ со ссылкой на источники в полиции сообщает, что Tesla исполнителя была эвакуирована на штрафстоянку и оставалась там несколько дней, пока не был замечен исходивший из салона запах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jordan Strauss / Invision / AP Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

В багажнике машины нашли разрубленное и разложившееся тело, сообщает ABC 7. Tesla зарегистрирована в Хемпстеде, штат Техас, на имя Дэвида Энтони Берка. TMZ отмечает, что артист имеет большую популярность в США и «миллионы прослушиваний».

В 2023 году музыкальный журнал NME (New Musical Express) перезапустил печатную версию, и на обложку номера поместил D4vd. Издание называло его новатором, так как свой дебютный мини-альбом он записал полностью в своем смартфоне. Хит D4vd «Romantic Homicide» стал вирусным в TikTok.