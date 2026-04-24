Чемпионка мира по синхронному плаванию Майя Гурбанбердиева переходит в бобслей

Трехкратная чемпионка мира Майя Гурбанбердиева решила перейти из синхронного плавания в бобслей. Об этом она рассказала в интервью Forbes Sport.

Фото: Министерство спорта Республики Татарстан

С 2018 года Майя Гурбанбердиева выступала в соревнованиях смешанных дуэтов вместе с Александром Мальцевым. По ее словам, она мечтала стать первой олимпийской чемпионкой в миксте, однако поняла, что «этого уже не случится в Лос-Анджелесе» (эта дисциплина не входит в программу Игр). «Я вообще не хотела заканчивать карьеру в синхронном плавании, но не всегда все зависит от нас, от качества нашей работы, от наших результатов. Это все, что я могу сказать»,— отметила спортсменка.

Майя Гурбанбердиева рассказала, что около 10 лет назад на сборах ей предложили перейти в бобслей. После завершения карьеры синхронистки она вспомнила эту историю. Также рассматривался вариант с греблей, но от него пришлось отказаться из-за травмы плеча.

По признанию Гурбанбердиевой, она остается «голодной до соревнований и побед». Сейчас спортсменка готовится к переезду, где будет заниматься с тренером по физподготовке. «Первая цель — ближайший возможный для меня взрослый разряд и дальше по нарастающей. Я решила к этому относиться как к компьютерной игре, где нужно проходить уровни»,— подчеркнула она.

Майе Гурбанбердиевой 27 лет. Она также является трехкратной чемпионкой Европы.

