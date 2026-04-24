На Ставрополье в 2026 году площадь ягодных полей вырастет на 10,8 га

Аграрии Ставропольского края активно закладывают новые ягодники этой весной. В начале 2026 года площадь ягодных насаждений достигала 53 гектаров, а в текущем сезоне ее увеличивают на 10,8 гектара. Уже высадили 8 гектаров свежих плантаций, что подтверждает динамику развития отрасли, сообщили в региональном минсельхозе.

Десять организаций региона выращивают землянику, включая одно предприятие, которое производит ягоды круглогодично в теплицах. В 2025 году аграрии собрали 805 тонн земляники, из которых 699 тонн получили в закрытом грунте — это почти 87% общего урожая. Такие показатели подчеркивают эффективность тепличных технологий в Предгорном округе и других районах, где с начала 2026 года уже убрали первую партию клубники сорта Эльсанта.

Государственная поддержка ускоряет рост ягодоводства. В крае возмещают часть затрат на закладку и уход за ягодными культурами, а также на производство посадочного материала. В 2026 году на эти цели выделили 14 миллионов рублей, что дополняет более масштабные субсидии: в 2025 году общий бюджет на садоводство и ягодоводство вырос на 41% до 697 млн руб., включая 50,5 миллиона из краевого бюджета. За последние пять лет предприятия заложили 2400 гектаров плодово-ягодных садов, а в 2025-м планировали еще 504 гектара новых насаждений.

Елена Тамбовцева, первый заместитель министра сельского хозяйства края, отметила перспективность ягодоводства для Ставрополья. Аграрии расширяют площади и осваивают отечественные сорта, а господдержка позволяет закладывать плантации и обеспечивать уход. По ее словам, планы 2026 года выполнят полностью, что укрепит позиции региона в пятерке лидеров России по плодово-ягодной продукции. Инвестиции в инфраструктуру, такие как 10 млрд руб. в питомник саженцев клубники, уже увеличивают площади насаждений земляники выше 130 гектаров.

Станислав Маслаков