В Омске погибла зоозащитница, на которую натравили бойцовскую собаку

Омское управление Следственного комитета России (СКР) начало проверку по факту смерти 35-летней зоозащитницы, на которую натравили бойцовского пса. Также материалы уголовного дела запрошены из полиции, которая первоначально занималась расследованием инцидента, сообщила «Ъ-Сибирь» официальный представитель управления СКР Лариса Болдинова.

Инцидент произошел еще в марте во дворе дома на 21-й Амурской улице. По информации УМВД по Омской области, потерпевшая выгуливала трех своих собак, когда мимо проходили двое нетрезвых мужчин с бойцовским псом. Между собачниками произошел словесный конфликт по вопросу выгула животных. По предварительным данным, 23-летний владелец стаффордширского терьера несколько раз ударил потерпевшую, а также натравил собаку на женщину и ее питомцев.

Потерпевшая обратилась с заявлением в правоохранительные органы. После прохождения судебно-медицинского осмотра, в ходе которого были зафиксированы полученные ею телесные повреждения, полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия). Стражи порядка, по их словам, опросили обе стороны конфликта, изъяли видеозапись происшествия.

На днях тело зоозащитницы было обнаружено в ее квартире. По предварительным данным, женщина перестала выходить на связь, и обеспокоенные близкие взломали дверь.

Илья Николаев