Сертификация двигателя ПД-8 для SJ-100 запланирована на апрель 2026 года

Сертификация двигателя ПД-8 для пассажирского самолета SJ-100 запланирована на апрель 2026 года. Информация об этом содержится в материалах Росавиации, которые были представлены на итоговой коллегии Минтранса, передает ТАСС.

Двигатель ПД-8 предназначен для замены французско-российских силовых установок SaM146 пассажирских авиалайнеров Sukhoi Superjet 100, а также для самолетов-амфибий Бе-200. «Ростех» представил двигатель 8 февраля 2025 года. Над ПД-8 работает предприятие «ОДК-Сатурн».

В июле, следует также из материалов Росавиации, планируется сертификация импортозамещенного SJ-100, в октябре — МС-21. Вместе с тем на май 2026 года назначена сертификация пассажирского самолета Ил-114-300. Сейчас он проходит дополнительные испытания, в том числе в условиях экстремально низких температур, сообщал в феврале управляющий директор АО «Ил» Даниил Бренерман.