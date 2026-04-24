В Ярославле вновь попытаются продать сгоревший объект культурного наследия

В Ярославле выставлен на продажу объект культурного наследия «Больница городская детская, 1907-1908 гг.», в котором неоднократно происходили возгорания. Извещение опубликовано на площадке «ГИС. Торги».

ОКН «Больница городская детская, 1907-1908 гг.» в Ярославле

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области ОКН «Больница городская детская, 1907-1908 гг.» в Ярославле

Историческое здание площадью 345 кв. м находится на улице Володарского. Имущество продается за 12 млн руб., из которых 11,6 млн руб. — стоимость земельного участка площадью 1,1 тыс. кв. м. Вид разрешенного использования земли — для размещения многоквартирного дома с подземной автостоянкой. Годом ранее имущество выставлялось на продажу за 17,3 млн руб. (14,6 млн руб. — земельный участок, 2,7 млн руб. — здание), в сентябре 2025 года — за 28 млн (27,7 млн руб. — земельный участок, 299 тыс. руб. — здание).

В 2025 году здание несколько раз горело. Согласно данным с сайта ГУ МЧС по Ярославской области, пожары происходили в июне, июле и августе. Результатом последнего возгорания, 25 августа, стало уничтожение строения на площади 225 кв. м. В аукционной документации указывается, что стоимость восстановительных работ составит 12,4 млн руб. Торги состоятся 25 июня.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2023 году суд удовлетворил иск регионального департамента охраны объектов культурного наследия об изъятии исторического здания. Основанием для иска стало то, что собственник объекта ООО «Строй Бизнес Групп» не принимал меры к его сохранению.

Алла Чижова