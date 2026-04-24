Банк России снизил верхнюю границу прогноза по ипотеке на 2026 год до 10%

Рост ипотечного кредитования в 2026 году составит 6-10%, следует из среднесрочного прогноза Банка России (ЦБ). После заседания регулятора 13 февраля показатель оценивали в диапазоне 6-11%.

Согласно новому прогнозу Банка России, рост корпоративного кредитования в 2026 году ожидается в диапазоне 7-11% (в прошлом прогнозе — 7-12%), а рост розничного кредитования — в диапазоне 5-9% (вместо 5-10%). Прогноз на 2027 год сохранился: рост кредитования ожидается на уровне 8-13%, рост корпоративного кредитования — 8-13%, розничного — 8-13%, ипотеки — 10-15%.

Сегодня Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 14,5%. Это восьмое снижение подряд. В ЦБ отметили, что показатели устойчивого роста цен пока не снижаются и сохраняется «существенная неопределенность» со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики. Смягчение денежно-кредитной политики началось летом 2025 года. Председатель регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что ЦБ может быстрее снижать ставку при нескольких условиях, среди которых, к примеру, «резкий спад экономики».

