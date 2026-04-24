В России начали дорожать презервативы после закрытия Ормузского пролива

По итогам первого квартала средняя стоимость пачки презервативов в российских аптеках выросла на 13,2% год к году и достигла 477 руб. В неспециализированной рознице в апреле цена превысила 500 руб., подсчитал «Ъ».

Малазийская Karex, производитель Durex, заявила о росте производственных и логистических затрат на 25–30% из-за конфликта на Ближнем Востоке и закрытия Ормузского пролива. Этот бренд возглавляет топ-5 марок презервативов, продаваемых в России: на его долю по итогам января—марта пришлось 39,8% от общего объема локального рынка в денежном выражении. Следом идет Contex (38,2%).

Гендиректор Karex Го Миа Киат сообщил, что повышение цен должно произойти в ближайшие месяцы. Однако обозначенные господином Го причины, судя по всему, уже сказались на рынке. Аналитики отмечают, что рост цен на презервативы в России превысил инфляцию, которая, по данным Росстата, составила 3,16%.

