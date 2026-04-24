Андрей Падин станет старшим тренером мужской сборной России по биатлону

Исполком тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) принял решение назначить Андрея Падина старшим тренером мужской сборной. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Официально Андрей Падин возглавит команду после утверждения министерством спорта списка кандидатов в сборную на следующий сезон. По словам вице-президента СБР по развитию профессионального спорта Павла Ростовцева, приказ ожидается к 1 июня.

На этом посту Андрей Падин сменит Юрия Каминского, завершившего работу со сборной по окончании сезона-2025/26. Специалист будет тренировать группу А, куда войдут Эдуард Латыпов, Кирилл Бажин, Александр Корнев, Евгений Сидоров, Дмитрий Евменов, Ярослав Конкин, Юрий Иванов, Алексей Вагин и Даниил Сгибнев. Группу Б возглавит Сергей Башкиров.

Андрею Падину 58 лет. В 1997 году он взял золото чемпионата Европы в спринте на 10 км. На том же турнире спортсмен стал серебряным призером в эстафете.

