Ани Лорак, «Перфомай» и «Литвяк»

В Челябинске на предстоящей неделе пройдут выступление Ани Лорак, испанского органиста Даниэля Сальвадора, заслуженного артиста РФ Алексея Глызина, а также стендап-комика Андрея Бебуришвили. В городе впервые пройдет фестиваль духовных театров «Глаголь добро», на театральных площадках также покажут спектакли «Маяк. Три пути» и «Флора», «Урок поэзии. Ахматова» и перфомансы. В кинотеатрах можно посмотреть фильмы «Литвяк» и «Ждун 2».



Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Певица Ани Лорак

Концерты

Во Дворце культуры железнодорожников 25 апреля пройдет шоу «Богемская рапсодия», посвященное группе Queen. Зрителей ждут изысканные симфонические аранжировки, виртуозные гитарные соло и мощный вокал солиста. В этот вечер прозвучат такие хиты, как Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are the Champions, Don't Stop Me Now и многие другие. Стоимость билета от 1,2 тыс. до 4 тыс. руб. 12+

В концертном зале «Таганай» 26 апреля состоится выступление Андрея Бебуришвили с новой стендап-программой «Новое и лучшее». Известный резидент Comedy Club, участник проектов «Открытый микрофон» и «Прожарка», Андрей представит публике новый материал. Стоимость билета от 2,3 тыс. до 5,5 тыс. руб. 18+

Во Дворце культуры железнодорожников 26 апреля пройдет сольный концерт заслуженного артиста России Алексея Глызина с новой концертной программой. Поклонников ждут как новые композиции, так и хиты, среди которых «Поздний вечер в Сорренто», «Ты не ангел», «Зимний сад» и «Все позади». Стоимость билета от 2 тыс. до 5,5 тыс. руб. 6+

Фото: Игорь Флис, Коммерсантъ Артист Алексей Глызин

В концертном зале «Таганай» 27 апреля выступит певица Ани Лорак. Она представит свое новое масштабное шоу AURA. Этот проект соединяет музыку, театр и технологии. Каждая песня — часть личной истории Ани Лорак. Стоимость билета от 3 тыс. до 10 тыс. руб. 12+

В зале органной и камерной музыки «Родина» 28 апреля выступит титулярный органист Папской Базилики Св. Михаила — Даниэль Сальвадор из Испании. В программе вечера — произведения разных эпох и стилей: от Робертсбриджского кодекса и сочинений Иоганна Себастьяна Баха до Феликса Мендельсона, Арво Пярта и других именитых композиторов. Стоимость билета от 1,5 тыс. до 2 тыс. руб. 6+

Спектакли

В Новом художественном театре 25-26 апреля пройдет фестиваль духовных театров «Глаголь добро», объединяющий театральное искусство и нравственные основы. В программу войдут четыре спектакля любительских православных коллективов из Верхотурья, Троицка и Челябинска — постановки «Молчание» (6+), «Нас всех друг другу посылает Бог» (12+), «Навеки живущие в сердцах» (6+) и «Тень» (6+). Фестиваль проходит в Челябинске впервые. Посещение фестиваля по предварительной записи.

В театре драмы Наума Орлова 27 апреля челябинский театр современного танца представит пластический спектакль «Маяк. Три пути + Флора». Первое представление — это размышление о том, что служит маяком на пути известных книжных героинь, среди которых Джейн Эйр, Анна Каренина, героини Островского, Тургенева, Куприна, Бунина. «Флора» — хореографический спектакль, посвященный женской силе, красоте, уязвимости. Стоимость билета 850 руб. 12+

В Молодежном театре 29 апреля пройдет спектакль «Урок поэзии. Ахматова». Для него специально подобрали такие стихотворения поэтессы, которые позволяют проследить, как менялось ее творчество: первые сборники, наполненные любовной лирикой, и зрелые произведения с чувством гражданской ответственности и неразрывной связью с судьбой России. Стоимость билета от 400 руб. 12+

Фотография поэтессы Анны Ахматовой, 1924 год



В театре кукол им. Вольховского 30 апреля открывается фестиваль перформативных искусств «Перфомай». В этот день челябинцам представят два перфоманса — «Великое здоровье» и «Видимо-невидимо». Первое выступление исполнят артисты из Санкт-Петербурга Аня Кравченко и Антон Вдовиченко. Постановка соединяет цифровую эстетику, оздоровительные практики, философские высказывания и танец. В ходе перформанса звучат суждения о теле, сознании и медицине. Вторую постановку исполнят Даша Нихейма и Катя Галанова (Иваново и Челябинск). В центре внимания — исследование природы человеческой близости в эпоху дистанций. Стоимость билета от 800 до 1,5 тыс. руб. 12+

Кино

В челябинских кинотеатрах с 30 апреля можно посмотреть фильм «Литвяк». 21-летняя Лидия Литвяк служит летчицей-истребителем в авиационном полку во время Великой Отечественной войны. Вместе со своими товарищами она выполняет задания, участвуя в ужесточенных воздушных боях. В полку у нее также появляется возлюбленный — летчик Алексей Соломатин. Но твердый характер Лидии не меняют боевые победы, потери и личные переживания. Главную роль сыграла Полина Чернышова. 16+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Полина Чернышова во время съемок фильма «Литвяк»

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Актриса Полина Чернышова во время съемок фильма «Литвяк»

В кинотеатрах Челябинска с 30 апреля также появится фильм «Ждун 2». Ждун возвращается на Землю, чтобы предупредить об угрозе своего друга, мальчика Никиту. Злодеи из космоса планируют визит, грозящий землянам настоящей катастрофой. Никите предстоит собрать команду и дать отпор непрошенным гостям. В ролях: Александр Ревва, Елена Валюшкина, Андрей Андреев, Маргарита Силаева и другие. 6+

Ольга Воробьева