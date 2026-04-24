Контейнеровоз Hapag-Lloyd прошел через Ормузский пролив

Одно из контейнерных судов Hapag-Lloyd пересекло Ормузский пролив. Об этом сообщила сама транспортная компания, передает Reuters. При этом Hapag-Lloyd не уточнила, когда судно прошло по морскому коридору и при каких обстоятельствах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ebrahim Noroozi / AP Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Представитель перевозчика отметил, что сейчас в Персидском заливе остаются четыре из шести судов. Еще у одного контейнеровоза истек договор фрахта — это значит, что оно больше не принадлежит флоту Hapag-Lloyd. На оставшихся четырех судах сейчас находятся 100 членов экипажа, они обеспечены продовольствием и водой.

Иран заблокировал Ормузский пролив после начала операции США и Израиля 28 февраля. 13 апреля США начали блокаду иранских портов. Через четыре дня Иран временно открыл пролив на время перемирия в Ливане. Однако на следующий день морской коридор был снова заблокирован. Первый раунд переговоров американской и иранской сторон состоялся 11 апреля. Вторые контакты сторон так и не состоялись. 21 апреля президент США Дональд Трамп продлил режим прекращения огня до завершения переговоров с Ираном.